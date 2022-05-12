聯亞集團爆母女經營權之爭恐波及官股投資權益 王長怡：女兒比疫苗未過 更令我失望

文／劉軒彤

根據《財訊》報導，聯亞生技集團爆出經營權之爭，創辦人王長怡沉澱一個多月後，首度暢談事件始末及母女情感的糾結。不過，由於經營權之爭也涉及聯亞名下疫苗的所有權問題，未來恐會波及台灣官股投資的聯亞生技。

「新冠疫苗（UB-612）去年沒通過台灣的EUA（緊急授權），我可以克服；但女兒這一次（經營權之爭），我是比較失望！」現年71歲的聯亞生技集團創辦人王長怡，平常講話就像連珠炮，但提到女兒，她卻足足沉默了5秒，才勉強說出口；她怎麼也想不到過去這一年會遭到這麼多的波折，研發的疫苗未獲採用，更爆發了母女的經營權之爭。

與《財訊》訪談間，眼眶泛紅的王長怡說：「最終我可以原諒、也應該要原諒她，但是在愛裡面還是有正義，這之間要做一個平衡。」但正義是什麼？不同立場、不同時間點，可能每個人的見解不同，或許還會牽涉到法律的認定。

遠因／解除女兒UBI董事

今年3月底，聯生藥開曼控股與子公司聯生藥台灣，在同一天無預警撤換了王長怡的董事長職位，才使得聯亞集團的經營權之爭浮上台面。王長怡指出，其實整個事件的源頭是在美國UBI的董事會，而雙方的摩擦在去年已經開始升溫了。

接受《財訊》採訪時，王長怡作為科學家講求證據的態度充分發揮，重要的證據都事先準備好 一一陳列。她表示，去年4月，她已開始發現徵兆；當時美國UBI旗下的Vaxxinity由她女兒胡世一（Mei Mei Hu）負責經營，準備要在美國那斯達克上市，「那時候她籌得一筆資金，沒有告訴我；漸漸地，我就發現自己經常被阻攔了解這個、了解那個。」當時王長怡的想法是，上市前可能會有很多法律問題，她自己很忙，沒有跟上，所以阻攔可能是必須的。

再後來的一個最大關鍵事件發生了！按照王長怡的說法，美國UBI自從中研院院士黃以靜董事2020年過世後，除了她自己，整個董事會沒有生技專家，無法有效運作；因此在去年7月她打算重組董事會，卻遭遇原本董事成員，包括胡世一夫婦以及這次繼任聯生藥董事長的崔贊捷，對重組的有效性爭論不休。

衝突／母女相繼在法律過招

《財訊》報導指出，種種跡象，讓王長怡大感不安，於是她在8月7日乾脆行使美國UBI給她的認股權證；自此，王長怡直接或間接（作為家族有限合夥的普通合夥人）擁有UBI的股權達50.24%，隨後她便在8月8日重新依照德拉瓦州的規定，以絕對多數股權召開董事會並重組董事會，解除女兒等其他四位的董事席位。

(本文截自財訊659期，詳全文)