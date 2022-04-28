光寶交棒六百天的美式冒險 宋明峰成立「海賊團」 放膽拚轉骨

文／林宏達

過去6百天，光寶開始有了改變。

根據《財訊》報導，2020年7月30日，台灣第一家上市的電子公司光寶，創辦人宋恭源將董事長的棒子，交給了獨子宋明峰，到今年3月22日，正好滿6百天。所有人都在觀察，當51歲的宋明峰，遇上今年47歲的光寶，會擦出什麼樣的新火花？

愛互動！找主管一起露營

宋明峰鮮少出現在媒體面前，他濃眉大眼，一身古銅色的皮膚，朋友都知道他熱愛各種水上和陸上運動，更是美國NBA職籃勇士隊的球迷，只要一到週末，他的行程都排滿各種家庭和運動活動。

《財訊》報導指出，事業上他同樣積極，接下光寶董事長棒子第一天，宋明峰罕見以董事長身分兼任人資長和永續長，顯示他最在意的事情之一，就是人。光寶員工都知道，宋明峰雖然是宋恭源的獨子，但他走的是美式風格，常穿著牛仔褲到公司上班，經常參加員工活動，或透過光寶LITEON Life粉絲團與員工對話，「雙子座、不挑食、重視家庭和親子關係，」他在光寶的粉絲團如此介紹自己。在公司裡，他不要員工叫他「宋董事長」，每一次自我介紹，他總是說「我是TOM」。

接棒一年半，宋明峰花不少心力重組內部團隊，例如，他一上任就建立「海賊團」，這個組織調集公司內部中階主管，建立公司內部跨部門的合作共識。他也建立「NBA」組織，這三個字代表New Brave Adventurers（新大膽冒險家），用來培養新進人員。同時建立MVP Summit，指的是Magical Victorious Principles（神奇勝利法則），讓就任兩個月的員工，能和董事長直接溝通。宋明峰每年還會舉辦兩次大會，讓光寶員工可以直接和董事長、總經理溝通，面對員工時，他在光寶粉絲團強調「光寶優勢很多，偷不走的坦白講，就是我們的企業文化，是我們這群人！」

「你知道嗎？他會和海賊團一起去露營！」根據《財訊》報導，一位光寶員工觀察，宋明峰一接任，就藉由「海賊團」激勵員工，跟他一起做大事。透過各種與員工的互動，宋明峰刺激員工改變，他說「你想要做Legendary（傳奇），就不能每天在做Ordinary（普通）的事情，你要把事情做得比Ordinary更好，而且持續下去，才有可能。」

敢放權！讓員工勇於挑戰

《財訊》進一步指出，宋明峰帶團隊的方法很活，他會把各部門的好手聚在一起，先從遊戲開始破冰，接著丟各式各樣的問題，讓這群年輕的主管想辦法解決，從小地方一點一滴用創意改變光寶。例如，他連光寶送出的紅包袋都親自看過。他對員工說，「改變紅包袋的設計，重拾我們那時候的初衷，動手去摺這個事情，這個就是我們的心意，把它攤開來又是一個春聯，代表的是我們的一個祝福。」他說，「有一些很小的東西，你可以把它做到不一樣，這就是對手偷不走的競爭優勢。」

(本文截自財訊658期，詳全文)