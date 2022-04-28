外資金童接棒四年大打分進合擊策略 群創洪進揚：對面板未來很樂觀

文／楊喻斐

《財訊》報導指出，終結連續7季的虧損低潮，群創繼2020年第3季轉虧為盈後，2021年繳出稅後淨利達575億元的成績單，創下歷史新高；這除了受惠於大環境的推波助瀾，4年來積極推動改造工程的群創董事長洪進揚，更是幕後功臣。

2018．轉戰面板 親訪工廠 深入了解第一線

只不過，好光景卻馬上遇到挑戰，面對今年景氣可能急速反轉的壓力，外界質疑聲浪再起，但洪進揚這次卻顯得很有信心，「群創已經不一樣了，相信表現能夠超越面板。」

《財訊》分析，洪進揚在外資金融圈歷練超過十年的時間，後來進入台泥國際公司，在台泥前董事長辜成允身邊認識了截然不同的產業；2018年時，洪進揚成為群創新任董事長，當時群創的股價正面臨票面保衛戰。「我很感恩郭董這麼信任我，讓我有使命感，一個產業不應該這麼悲慘。」洪進揚回憶說，當時他與鴻海集團創辦人郭台銘、總財務長黃秋蓮深談多次，最後才決定接下這個重任。

接手群創後，市場都說洪進揚是要來分拆群創的。為了展現深耕面板的決心，洪進揚用實際行動證明，積極展開走動式的管理，不但每一座工廠都親自走過看過，也與工廠主管們面對面談話，一起吃午餐了解第一線的需求，朝向更扁平的雙向溝通。

2019．力抗轉折 帶頭減薪 首度買回庫藏股

根據《財訊》報導，洪進揚發現到，群創團隊的每個人都非常的專業，屬於專才型，就像是把一項技能練習到爐火純青、百步穿楊的境界，卻無法看到整個局勢。「If you only have hammer, everything looks like nail.」（如果你只有槌子，一切看來都像是釘子。）他引用了美國心理學家馬斯洛的槌子理論，希望公司的主管們可以走出舒適圈，從專才變成通才，不要慣於用自己熟悉的方式解決問題。

2018年第4季，面板產業景氣開始轉淡，群創陷入連續7季的虧損低潮。洪進揚當時找了協理級以上的主管一起爬合歡山，礙於經費不足，還去借住南投仁愛鄉某學校，並手作學生竹椅回贈，之後又帶領大家泳渡日月潭、親手砍劈作竹筏，「就是希望大家打破過去的窠臼，從不同的觀點去看事情。」洪進揚說。

《財訊》報導進一步指出，喜愛山野活動的洪進揚以爬山的經驗為例，他說，首先要看的是登什麼樣的山，中級山還是百岳？選擇什麼路徑，又要耗費多少時間，行前裝備的準備非常重要。如何盤點既有的資源與團隊人才，達到最佳、最公平的配置，正是洪進揚的經營心法之一。

(本文截自財訊658期，詳全文)