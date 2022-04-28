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《台灣三部曲》夢想很大無奈疫情攪局、資金也卡關 魏德聖追夢之路要靠NFT充實銀彈

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／廖珪如

《財訊》報導指出，為籌拍攝《台灣三部曲》的資金，導演魏德聖攜手NFTBoard全球NFT指標告示板創辦人張容彰、安譜人工智能音樂與光禾感知（OSENSE）XR團隊，推出NaviVerse豐盛奇航——神祕的船票NFT；若以內部預計定價為0.5顆以太幣（約台幣四萬元），發行目標8160枚計算，全部售罄，可籌得資金約3億元。

魏德聖指出，該NFT緊扣《台灣三部曲》西拉雅人、荷蘭人、漢人男女主角圖像元素，並贈與持有者經營元宇宙船艙，是一款結合視覺、聽覺、元宇宙的NFT。不過，本刊向相關單位進一步確認細節，發現目前雖然說是四月發行，相關細部規畫仍未最後定案；魏德聖名氣響亮，引發市場關注，但最後的成品為何？投資人是否會埋單？有待市場考驗。

根據《財訊》報導，為完成《台灣三部曲》，魏德聖可說是奔波勞頓，在《海角七號》、《賽德克．巴萊》拿下佳績後，他準備訴說自己的故事。

魏德聖說，從4百年前大航海時代，各國船隻往返，西班牙、荷蘭等國紛沓而至，鄭氏父子建城，漢人、各族原住民多文化交融，「台灣」為什麼成為台灣，為什麼叫這個名字？「我想把這件事講清楚」。

初衷！ 要把台灣的事講清楚

《財訊》分析，雖然《台灣三部曲》劇本20年前就具雛形，但魏德聖直到2020年才宣布開拍；「他就是一個作夢的人」，電影同業如此形容魏德聖，因為他的《台灣三部曲》規格是台灣影史上最高。除了原本規畫斥資45億元拍攝紀錄片《尋找福爾摩莎》、動畫片《達娜米》、三部劇情片《台灣三部曲：火焚之軀》、《台灣三部曲：鯨骨之海》、《台灣三部曲：應許之地》外，更與台南市政府BOT推出「豐盛之城」計畫，以135億元經費在後壁118公頃土地上打造出4百年前的台灣街景，透過造鎮計畫重返四百年前的台灣樣貌。

先不論造鎮計畫牽扯諸多，募款也不順利。問他當時籌備過程為何沒把資金目標轉往Netflix？「我才不要！Netflix不只不投資，還只想片子拍好才跟你談版權費，還全部由他們決定，就像妃子每天要把自己弄得香噴噴還要看皇帝臉色。」魏德聖斷然拒絕。

難題！ 拍片資金仍然缺很大

政府投資方面也觸礁，文化部雖然傾力協助，但國發基金不肯放手，魏德聖說：「那不靠政府，我可以自己革命。」

(本文截自財訊658期，詳全文)

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