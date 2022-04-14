從遠方戰事看見矽島的機會！台灣不是烏克蘭 中國恐成俄羅斯

文／陳雅潔

俄烏戰事自2月24日爆發至今已持續月餘，全球關注度有增無減。不僅由於這是自1990年代冷戰結束後，最大規模的國際軍事衝突；在經濟層面，30多年來作為世界各主要經濟體創富引擎的全球化貿易體系，也受到嚴重挑戰。《財訊》雙週刊社長謝金河邀請外貿協會董事長黃志芳、國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲、凱基投顧董事長朱晏民共同對談，探討這場戰爭如何改變世界的樣貌，台灣又該如何從中自處。

戰情升級 俄烏進入補給戰

蘇紫雲首先分析，依他的觀察，目前俄烏戰情已經進入第3階段，也就是補給戰的層次，「戰爭機器和企業一樣，一旦啟動，就需要源源不絕的物資，供應鏈是最重要的。」俄國本來的軍事評估是，72小時就可以沿著公路包圍烏克蘭各個城市，然後用精準飛彈打擊；但烏克蘭也很聰明，以小搏大，將部隊化整為零，切斷俄國的交通線。加上美國和北約共35個西方國家源源不斷地提供武器，還有烏克蘭自己成立的IT軍團，接受全球虛擬貨幣的支援，成為新型的金融動員，用盡各種戰略以小搏大，改變了整個戰場情勢。

《財訊》報導指出，此外根據美國智庫大西洋理事會的統計，2014年俄國入侵克里米亞之後，當時讓盧布貶值將近4成，GDP（國內生產毛額）也掉了將近50%，更可怕的是經濟制裁對俄國總體經濟的溢出效果達到82%，後座力極大。「如今民主兵工廠甦醒，加上強大的經濟制裁，俄羅斯和整個歐洲的政治結構都回不去了，烏克蘭也將脫俄入歐。」

《財訊》報導指出，但是當歐洲的領導角色鬆動，波蘭等東歐國家更為親美，激化兩大對立陣營的形成，俄烏戰爭也被視為全球化終結的開端，對多年來積極進行全球布局的台灣企業來說，將有明顯衝擊。黃志芳便認為，俄烏戰爭在經濟面的慘烈程度，不亞於軍事面，「在這場全面性的衝突後，全世界幾乎所有國家、所有企業無一倖免，全部都捲入了。」

貿易轉變 全球可能形成兩大體系

黃志芳分析，冷戰結束後30年來全球化的和平紅利，讓企業建立了很清楚的遊戲規則；但是從美中貿易大戰，特別是俄烏戰爭之後，「本來是兩隻大象打架，現在又跑出一隻酷斯拉來，搞得全世界天下大亂。」地緣政治現在變成所有企業的重要必修課，因為過去30年只要處理好供應鏈和市場端，但現在地緣政治只要有一點變動，就會改變國與國的關係、改變產業的關係。… (本文截自財訊657期，詳全文)