「反中派的國會女王」裴洛西 歐記健保的推手也是在天安門拉布條的傳奇

文／黃金山

根據《財訊》報導，美國眾議院議長裴洛西，原訂在《台灣關係法》立法43周年之際，率團訪問亞洲，包括到訪台灣，卻因新冠肺炎確診而延期訪台。美國暌違25年首度派遣現任眾議院議長訪台，且眾議院議長是美國總統繼承順位的第2位，意義非凡。

裴洛西不但是美國最有權勢的女性政治人物，也是高齡82歲的祖母，更是美國政壇著名的反中派。她優雅的身段，得體合宜的套裝，是國會女王，也是美國政壇的不老傳說。

《財訊》報導指出，這幾年來裴洛西因與美國前總統川普鬧翻，使她躍居成美國左派的代表人物。裴洛西的傳記作者波維奇（Elaine Povich）透露，她原本要在2016年退休，卻在川普意外擊敗前國務卿希拉蕊，當選美國總統後生變。裴洛西一得知川普當選，幾個小時後就把退休的計畫拋諸腦後，決定死守議長之職，跟川普一決勝負。

在裴洛西的主導下，川普在美國總統任內兩度遭到眾議院彈劾，雙方針鋒相對，毫不掩飾相互鄙視的態度。2020年2月，川普到國會發表國情咨文，川普先無視裴洛西的握手善意，等到川普演講結束，只見裴洛西站在川普後方的議事台，當眾撕毀川普的講稿影本，表示「這已是十分客氣的作法」，又稱國情咨文內容沒有一頁是真話。美國政治的大亂鬥，精采程度不亞於電視劇的情節。

《財訊》分析，裴洛西有能力與川普周旋，與她的出身背景有很大的關係。她生長在美國東岸的義大利裔天主教家庭，她是最小的女兒，有6位哥哥。父親是小羅斯福總統的摯友，曾擔任美國眾議院議員（馬里蘭州選區）和巴爾的摩市長，美國媒體形容，那是一個生活與呼吸都與政治有關的政治世家。她從小就看父親如何與政治金主建立關係，如何分配政治資源，如何做好選民服務，做了選民服務還要建檔分類，並適時討回人情，每每都能在投票前夕，就精準計算出當選票數。

霸氣眾議院議長！撕毀川普講稿 批沒有真話

然而，裴洛西第一份正式工作卻是家庭主婦，她在6年內生養了5個小孩，並與從事金融業的丈夫搬到西岸。她雖然沒有一開始就站到舞台前，卻從未間斷政治工作；她私下爭取政治同道認同、安排會議，為加州民主黨的政治人物辦理募款餐會，一直是幕後的推手。直到47歲，等到小孩都大學畢業，她才參加舊金山地區的眾議員補選，以原有政治家族的指定接班人之姿，步入政壇。… (本文截自財訊657期，詳全文)