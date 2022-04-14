成立50年默默蓄積下一波產業實力 台灣9座國家公園推動綠能

文／廖珪如、陳雅潔

根據《財訊》報導，儘管新冠肺炎變種病毒Omicron的高傳染性，讓台灣確診人數再現高峰，但仍止不住初春旅遊人潮。每逢天氣晴朗的連假，玉山追雪、雪霸賞櫻、陽明山泡湯、本島各大風景區，尤其是國家公園，成了國境封鎖期間民眾紓壓的重要出口。根據內政部營建署統計，在疫情爆發的2020及2021年這兩年間，造訪台灣9大國家公園及壽山國家自然公園的遊客，合計超過了3000萬人次。

然而國家公園的意義，遠不只是提供遊憩場所。150年前，1872年，美國以黃石公園成立作為全球第一座國家公園，當時設立的3大精神包括保育、國家主權宣示及國家的驕傲。1972年6月，台灣也順應國際潮流，通過《國家公園法》 ，台灣第一座國家公園—墾丁國家公園誕生，今年正是50周年。

成立國家公園 中國慢半拍

根據《財訊》採訪報導，國家公園學會理事長、台師大地理系教授王文誠說，台灣已成立9座國家公園，2011年因為有保育需求，又於高雄壽山成立面積較小的國家自然公園。「國家公園其實也是現代化國家的重要指標，」他舉例，中國雖為全球第2大經濟體，卻直到2013年才提出國家公園體制，2021年才公布首批國家公園名單，進行自然環境生態修復。

若把國家公園誕生的時間點放入歷史長河來看，全球工業化之後，每50~60年就會有一個經濟循環。150年前從工業化生產走向自動化，50年前則是從大量生產進入高科技，台灣就是在當時搭上了高科技的列車，引進積體電路，「下一波經濟動能會是綠能，將更彰顯國家公園的重要性。」

《財訊》報導指出，2021年底第26屆聯合國氣候大會（COP 26） 提出《格拉斯哥氣候公約》，要求全球10年內減少碳排，各國領袖優先簽下《格拉斯哥領袖森林與土地利用宣言》，承諾至2030年前終止森林濫伐與土地流失，森林保育為優先處理議案。今年3月30日，國發會也公布台灣2050年淨零排放路徑規畫，是台灣有史以來針對因應氣候變遷最明確的宣示，也顯示政府要跟上全球腳步的決心。

王文誠指出，「回顧 COP 26的兩個重點結論，即生物多樣性和減碳，這兩件事都非國家公園不可；全球對碳費的要求會愈來愈嚴格，也必須靠國家公園發揮負碳功能，才能協助台灣產業達到國際標準。」研究指出，台灣森林覆蓋率約61%，覆蓋率是全球平均值兩倍，於世界排名第26，在亞洲國家排名第5，森林碳匯量有2100萬公噸，9座國家公園就是其中最大貢獻者。… (本文截自財訊657期，詳全文)