李永得2度請託義美董座 高志尚領航國表藝中心 人事轉彎內幕

文／簡秀枝

台灣民間活力被看到了，國家表演藝術中心董事長由義美集團董事長高志尚接任。這是第一次由企業人士承擔高度專業的表演藝術領航人，意味著台灣希望在疫後走出既有框架，整合民間資源，甚至利用民間外交力量，協助台灣表演藝術團體走向國際。

《財訊》報導指出，高志尚是繼陳國慈之後擔任國表藝中心的企業家董事長。陳國慈從台積電法務部門主管退休，擔任國表藝中心董事長；而高志尚則以食品集團大老闆的身分，同時兼任多個民間組織董事長與上市公司董監事代表，日理萬機。

國表藝中心前身是兩廳院，2014年改組後，成為國內首個「一法人三館一團」的重要組織，旗下包含兩廳院、台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝文中心，以及國家交響樂團。

頭一遭！ 企業集團董座出馬

根據《財訊》報導，由於「三館」任期稍晚了兩星期，任期將於4月16日屆滿，高志尚交接董事長職務後，馬不停蹄安排接見了簡文彬、邱瑗、劉怡汝3位藝術總監。由於高志尚早在2006年即擔任過兩廳院董事，對古典音樂及藝文場館十分熟悉，3位藝術總監也都是10年以上老朋友，高志尚按照程序一一約見徵求他們意見，了解需要，彼此都作了留任準備。

這麼忙碌的大老闆，怎麼會答應新職？高志尚說，文化部長李永得親自到他的辦公室拜訪兩次，「盛情難卻，幫忙救火」。

李永得坦言，國表藝中心董事長聘選過程，確實有些轉折，一開始就徵詢過高志尚和另一位企業界人士意願，但都未獲同意；其後就找專業人士，即台灣師範大學音樂研究所所長陳沁紅，在取得陳沁紅首肯後，報請行政院核定。原以為一切就緒，李永得受邀參加該中心董監事卸任感恩餐會被問及接任人選時，脫口說出是陳沁紅。沒想到，餘波蕩漾，行政院馬上收到不同意見，李永得在與行政院討論後，才又回頭拜訪高志尚，終獲同意。

根據《財訊》報導，國表藝中心董事長的產生程序，是由文化部長提名，再經行政院長核定。據了解，反對陳沁紅出線的理由，是擔心國表藝中心組織龐大，涉及事務繁雜，不是大學教授所能承擔。不過，真正內幕是國立大學人事任用僧多粥少，加上黑函文化猖狂，得罪了藝文界某些權勢大老，出面力擋。… (本文截自財訊657期，詳全文)