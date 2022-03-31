虛擬貨幣設陷阱 釣魚簡訊駭密碼 投資詐術升級一年被騙走20億元

文／廖珪如

《財訊》報導指出，隨網路銀行崛起、行動支付普及化，政府部門及金融機構面臨的資訊安全挑戰也更大；銀行現在除了被要求增聘資安長，提高網銀的資安規格，對於民眾遭到詐騙，也要肩負防範責任。而對於近期層出不窮的投資詐騙案件，相關單位也已經有所警覺，著手亡羊補牢。

根據警政署統計，2021年全年投資詐騙案件達4904件，較2020年增加2052件、1年內大幅成長71%；至於投資詐騙金額，也就是民眾的財損，從2020年的10億元大幅增加至2021年的20億元，年增率高達102%。

境外投資 躍居詐騙新潮流

《財訊》分析，起因於從2021年開始，隨著台灣股市大熱，尤其虛擬貨幣成為年輕人競逐投資項目，主流詐騙形態於是轉成投資詐騙。官員說，「投資詐騙」前三大類型依序為「網路賭博」、「虛擬資產詐騙」及「境外金融資產（如期貨、股票、基金）投資」等。例如，透過加LINE群組要民眾匯錢幫忙代操基金，並且提供即時獲利回報，希望民眾再行加碼投資，累積到一定金額後，當民眾想要贖回基金獲利，投資群組的帳號密碼就會消失。

還有一種類型是用投資名人的名義發送詐騙簡訊，一步一步帶民眾操作複委託帳號到境外買港股。去年最猖獗的是香港「仙股」詐騙，詐騙集團鎖定市值跌到港元1元以下的股票，透過人頭去拉抬股價，之後投資人進場，詐騙集團就倒貨套利，民眾一毛錢也拿不回來。也有直接在通訊軟體群組讓「投資顧問」拿出未上市台股讓民眾匯款到人頭帳戶等，這類趁台股熱門時崛起的詐騙件數在去年暴增，無法透過安全機制管控。虛擬貨幣投資詐騙的歹徒還帶民眾參觀機房，並且短時間確實得到報酬來圈入更多資金，最後卻人間蒸發，甚至導致民眾不堪虧損輕生。

《財訊》報導指出，詐騙形態不斷演化。去年底有立委接獲民眾陳情，指接到自己開戶的某民營銀行簡訊，通知必須更改網路銀行帳號密碼以維護帳戶安全，未料卻是釣魚簡訊，密碼遭駭客竊取後登入帳戶並提高非約定轉帳金額，一晚被盜領金額高達六十萬元。由於民眾和銀行雙方都是受害者，此案在立法部門協助下召開兩次協調會才達成共識和解。

(本文截自財訊656期，詳全文)