航運業明年或有亂流 掌握時機調整制度與結構 鄭貞茂：該賺的錢 陽明絕對不會放過

文／涂憶君

「該賺的錢，陽明絕對不會放過！」面對外界質疑陽明擴張船隊不夠積極，2020年10月才銜命接下董座、隨即在2021年讓陽明獲利創下歷史新高的鄭貞茂強勢回應。他認為，現在不應盲目擴張船隊，反而趁著財務體質轉佳，調整內部結構與制度，「正在內部推動的『下水道工程』，才是對公司發展更長遠的事。」

《財訊》報導指出，陽明是全球第9大貨櫃航運公司，過去卻因為策略失誤，用過高的船價造船、租船，又逢全球航運市場景氣不佳，連虧數年，財務狀況一度危急；直到2020年轉盈，2021年暴賺逾1千6百億元，才走出營運低谷。

看運價 回跌屬短期現象

外界最好奇的是，到底今年是否會和去年一樣好？尤其，近期運價受到中國農曆年後的傳統淡季，以及俄烏戰爭與中國特定地區因疫情封城等影響，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）至25日為止，已經連十週下跌，造成市場不小恐慌，擔心航運榮景能否延續？

接受《財訊》採訪時，鄭貞茂有信心的推估，這僅是短期現象，今年的航運市場依然晴空萬里，從想簽長約的客戶與數量來看，就能知道市況依然熱絡，他笑說：「就有客戶持續抱怨想要20個貨櫃，但陽明只能給兩個。」

明、後年則會有非常多新船下水，甚至被業界提醒為「航運史上新船下水最多的兩年」，看似是一大利空；但鄭貞茂指出，仍然有許多因素影響產業的狀況。例如，部分船隻必須因應環保法規降速減排，也有船隻必須汰舊換新，甚至是港口消化貨物的速度是否順利，「你要吃完餐桌上的一大碗飯，不是多幾雙筷子就能解決；直接說明年運力就會供過於求，我覺得還太早。」

《財訊》分析，根據海運研調機構Alphaliner 2022年二月最新數據，至2019年為止，近十年全球港口的裝卸量雖然都在穩定成長，但年增率平均只落在4.5%上下，2019年總裝卸量來到8.39億TEU（20呎貨櫃），甚至僅年增約2.6%；然而，Alphaliner估計，2021、2022年全球運力需求約年增6%，代表這幾年碼頭裝卸的增長，恐無法跟上貨量需求的增長，是航運產業出現去化瓶頸的關鍵因素之一。

(本文截自財訊656期，詳全文)