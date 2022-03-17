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兩款東方美人茶奪下英國3星獎 童年茶香張家齊從機師變冠軍製茶師

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／蕭秀琴

根據《財訊》報導，張家齊的名片上、茶袋上有一艘以茶壺為船身的帆船，印著「Formo Cha TAIWAN 1869」。為什麼是1869？「因為那一年是台灣茶站上世界舞台的起點。」他盯著茶罐上貼著「Great Test 2020」兩顆星星的圓形標籤微笑：「2021的標籤還沒有寄到，這艘船我畫了3年才畫好！」

人類的世界大事紀在1869年有幾件重要的事：蘇伊士運河開通、美國太平洋鐵路貫通。而在台灣，由「台灣烏龍茶之父」蘇格蘭商人陶德與「台灣茶葉之父」李春生合作的寶順洋行，以兩艘帆船載運20萬3000磅「福爾摩沙烏龍」（Formosa Oolong），揚帆起程前往紐約並引起騷動，一夕成名奠定了台灣茶在世界舞台的位置；一種精緻的、無香料的純粹茶湯，由手藝純熟的茶師製作出來的高價代表性飲品。

「在英國茶葉交流會場上，不須多解釋，他們馬上就會說，喔！我知道台灣，我知道Formosa Tea，很貴、很好喝…。」張家齊2018年開始轉戰世界賽場，最先拚搏的就是英國的「Great Test Awards」。這個1994年由英國美食協會成立，公認為全世界最大規模的食物風味評鑑比賽，張家齊雖然鎩羽而歸，但第2年再戰，就連續3年都抱得獎牌回來。

青年返鄉懷壯志　打國際杯

《財訊》分析，2021年的賽事，有108個國家的14000多種產品參賽，由355位來自世界各地美食界人士，以盲品的方式評審。張家齊的「花神Flora」和「月神Luna」東方美人茶獲得最高三星獎。在單一莊園茶類項目中，只有3支得到3星獎，張家齊以兩款茶出手且全部達陣，創下該賽事25年來的新紀錄；另一款是英國Teafields公司的大吉嶺紅茶。

「要比就比最難的，」張家齊說，「或許是想證明一些事吧，青年返鄉會遇到各種困境，總是想證明自己才甘心。」在此之前，他參加過2016年與2017年的貓裏紅紅茶比賽，第1年沒得獎，第2年雖拿到獎牌，但頒獎時評審卻說：「看你年輕人願意回家做茶，鼓勵你，讓你拿個獎回家。」看起來青年返鄉有長輩的關愛雖然感到暖心，但他很不服氣。

根據《財訊》報導，張家齊出生在製造烘茶機具的家族，台3線上的製茶機，大半來自他們家工廠，從阿公張建業到父親茗陽茶行的老闆張木榮，除了設計打造製茶機具設備，也兼做茶、賣茶的生意。他從小的夢想是開飛機，在澳洲學開飛機，累積的飛行時數已經可以拿到民航機師執照，但在達到最後1哩路前，他收手回家幫忙做茶。

(本文截自財訊655期，詳全文)

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