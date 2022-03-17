快訊

爭3子女打官司 王力宏、李靚蕾調解9小時達成「這共識」

大舉升息1碼出乎市場預期 楊金龍透露決策「三關鍵」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐成境外勢力干預選情工具法務部備戰 虛擬商品真騙局灰色地帶藏3大難題

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／廖珪如

2022年地方大選即將開跑，除了政黨運作全面啟動外，國安系統也高度關注選舉金額大量流動可能帶來的風險。3月9日，法務部長蔡清祥宣示，將防範虛擬貨幣擾亂選情，指示調查局人員全力查察。

境外交易　現行法令難管轄

《財訊》報導指出，法界人士透露，虛擬貨幣具去識別、匿名特性，許多博弈業透過虛擬貨幣洗錢，選舉期間地下賭盤盛行，法務部也密切監控境外勢力透過虛擬貨幣贊助特定候選人，影響選情。

不過，令法界人士擔心的是，虛擬貨幣洗錢樣貌日新月異，但目前台灣能夠依循的法規及罰則並不清楚。這兩年被檢警鎖定的新力旺集團總裁莊周文，涉嫌以線上博弈平台洗錢海撈594億元遭到起訴，相關證據顯示他掌握虛擬貨幣交易平台，並透過該平台將博弈業獲利虛實整合套現，過程中許多酒店妹也透過他進行虛擬貨幣投資，全都血本無歸，但在現行法令下難以約束。

根據《財訊》報導，莊周文去年底交保時高調受訪，主張他在台灣沒有博弈交易，沒有客人、沒有金流，怎麼會有洗錢可能？幣圈人士指出，以台灣現行法令，若莊周文用虛擬貨幣在境外交易，法令確實難以管轄；就算可以管轄，以現有法令，最高罰鍰是1000萬元。這樣的罰則，可能讓很多人甘冒風險。就有合法交易平台工作人員勾結工程師，向投資者主張已經開發出套利工具，讓投資人委託平台代操，等到虛擬貨幣統統入手之後捲幣潛逃，製造資金流向斷點，增加司法單位查緝困難。

《財訊》報導指出，根據行政院洗錢防制辦公室的報告，近年來台灣5大虛擬資產犯罪態樣，包含詐欺、擄人勒贖、恐嚇取財（含電腦勒贖軟體）、強盜、竊電挖礦，其中詐欺占大宗，勒索都針對大型上市公司，研華、仁寶、華芸科技等都遭到駭客勒索。自2020年1月至2021年9月止，虛擬資產投資詐騙（含假借虛擬資產名義之投資詐騙）案件數達5200多件，詐騙金額高達28億元，顯示虛擬資產成為犯罪集團詐騙洗錢的工具之一。

虛擬通貨反洗錢協會理事長簡書永指出，台灣在《洗錢防制法》之下，於去7月已針對虛擬貨幣交易公布子法《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 》；不過，法令面臨3個挑戰。

(本文截自財訊655期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

全球Mini LED電視供應量2025年將增加4倍 中國爭相擴廠富采營運埋隱憂

根據《財訊》報導，一度被視為Mini LED產業明星的富采，最近一個月內股價暴跌33%，就連法說會也沒能救起股價，因為市場擔心，富采在Mini LED領域已經浮現隱憂。

千億總裁、總統女婿、空軍司令都被他辦過 韌性的許永欽從財經高官變菜鳥律師

前金管會副主委許永欽，選擇在律政職涯的最後10年，為自己補上最後一塊拼圖—執業當律師。因辦過多起大案而聲名鵲起的他，如何在財經法界再下一城，外界都很期待。

台灣駐烏克蘭唯一單位貿協主任還原火線撤僑實錄 徐裕軒：從沒想過我會成為難民

外貿協會駐烏克蘭辦事處主任徐裕軒，以視訊方式說明帶領僑民撤離烏克蘭的驚險過程，讓他拚命完成任務的信念是：「我在烏克蘭是他們唯一支柱，可能是那根唯一能逃離烏克蘭的浮木。」

恐成境外勢力干預選情工具法務部備戰 虛擬商品真騙局灰色地帶藏3大難題

根據《財訊》報導，虛擬交易盛行，新世代投資者渴望在虛擬交易世界追求財富的烏托邦；奈何弊病也隨之而來，犯罪分子在灰色地帶間套利，政府法規腳步卻顯得蹣跚。

兩款東方美人茶奪下英國3星獎 童年茶香張家齊從機師變冠軍製茶師

根據《財訊》報導，苗栗青年張家齊，為了父親放棄航空夢，在返鄉接家業的7年時光裡，他從國際賽敗將到常勝軍，記憶中的味道一直指引他前進。

馬斯克霸氣挺烏克蘭 背後的商業盤算是…

馬斯克在推特上宣布：「已在烏克蘭上空啟動星鏈衛星寬頻服務。」霸氣出手挺烏克蘭的舉動，迅速登上國際新聞熱搜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。