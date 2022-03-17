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大舉升息1碼出乎市場預期 楊金龍透露決策「三關鍵」

千億總裁、總統女婿、空軍司令都被他辦過 韌性的許永欽從財經高官變菜鳥律師

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／洪綾襄

很難想像，曾經高居金管會副主委、現任普華商務法律事務所合夥律師許永欽，會用《論語》「吾少也賤，故多能鄙事」這句話來謙稱自己。

根據《財訊》報導，在他20多年的檢察官生涯中，曾為沉冤15年的江國慶洗刷冤屈、抓過股市禿鷹、在台開內線交易案中扳倒駙馬爺趙建銘，更在法務部執行祕書任內，帶領台灣代表團參加亞太防制洗錢組織（APG）第3輪相互評鑑，拿下亞太區最佳成績。在司法前線累積了彪炳戰功後，2020年5月更被拔擢為金管會副主委，創下檢察官轉任金管會副主委首例。

傳言被排擠　笑談職涯拼圖

不過，根據《財訊》報導，上任僅1年多後，去年8月，55歲的許永欽卻選擇急流勇退，落腳普華律所，引發外界諸多揣測。是不是真如傳言所說遭「金融幫」排擠？過去在強權面前始終展現韌性的許永欽只豁達笑笑，說自己作為法律人，已當過司法官、政務官、大學教授，還有一塊拼圖沒有完成，就是到民間當律師。現在一切歸零，如今只是個到職半年多的菜鳥律師。

他透露，因為自己特殊的國語口音，從小到大都被誤認為香港僑生，也因此在規畫司法職涯時，首選並非辯才無礙的律師，而是國家考試。「我的確是港僑，但是鹿港僑，講台語就是正港鹿港腔。」他笑說，老家就在鹿港和王功之間的一個小村子，以務農維生，他小學就去工廠打工，靠著不怕辛苦，相信公平正義，才能讀到博士、當上檢察官、政務官。

《財訊》報導指出，台灣司法界以刑事訴訟為主流，許永欽卻很早就專攻複雜的財經犯罪與內線交易，博士論文即研究反托拉斯法。2004年偵辦孫道存掏空太電時，就因他縝密的調查與蒐證，另外又查出茂矽董事長胡洪九涉內線交易等大案。

聲押趙建銘　檢察長也力挺

2004年金管會成立，許永欽出任首任金管會駐會檢察官，負責處理金管會移送法務部的案件。他就從卷宗調閱中，發現竟然有以股市金主林明達為首的團夥，結合證交所人員與不肖媒體放空、炒作勁永、千興等股票，連金檢局局長李進誠也有牽連，挖出震驚社會的「股市禿鷹案」。後來時任金管會主委龔照勝卻宣布，改由副主委呂東英召集成立「獵鷹專案」，另找檢察官主導偵辦，不會再「麻煩」許永欽。

(本文截自財訊655期，詳全文)

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