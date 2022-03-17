台灣駐烏克蘭唯一單位貿協主任還原火線撤僑實錄 徐裕軒：從沒想過我會成為難民

文／郭瓊俐

外貿協會駐烏克蘭辦事處主任徐裕軒，以視訊方式說明帶領僑民撤離烏克蘭的驚險過程，讓他拚命完成任務的信念是：「我在烏克蘭是他們唯一支柱，可能是那根唯一能逃離烏克蘭的浮木。」

根據《財訊》報導，俄烏戰爭爆發，外貿協會「基輔台灣貿易中心」主任徐裕軒，擔負起撤僑的艱巨任務，在炮火四起的驚險與恐懼中，徐裕軒向散居烏國各地的僑民保證，「我一定會等到你，我們大家一起走！」

包括4位剛出生的嬰兒，在槍炮聲隆隆、低溫酷寒及邊境大排長龍的困難下，歷經四波撤僑行動，43位僑民安全離開烏克蘭，到達鄰近的波蘭、斯洛伐克等國。

《財訊》報導指出，我國在烏克蘭未設置外館，僑務等事項由駐俄羅斯代表處兼轄。俄烏關係惡化後，駐俄代表處人員無法取得進入烏克蘭的簽證，俄烏開戰後，貿協基輔台灣貿易中心成為唯一可處理撤僑的駐外單位。

貿協扛責 旅烏台人全照料

貿協董事長黃志芳表示，貿協在全球有60餘個據點，其中11個據點是外交部未設置館處的國家，貿協辦事處因此負起國人急難救助與保僑、護僑的工作。

根據《財訊》報導，例如2001年1月埃及茉莉花革命，開羅發生示威暴動，時值農曆春節假期，在埃及旅遊的國人很多，貿協開羅台貿中心安排了所有台灣旅客安全撤離。2018年8月我國遊客在肯亞遭河馬攻擊，造成一死一傷，也是貿協奈洛比台貿中心人員與當地台僑，急赴醫院探視並協助處理後事。

貿協處理過的所有協助僑民任務中，此次烏克蘭撤僑行動，無疑是最驚險最危急的一次。貿協人士指出，一切似乎是命運安排，若不是徐裕軒，恐怕無法在1週內將僑民全數安全撤出。

根據《財訊》報導，徐裕軒父子兩代都在貿協服務，他的父親曾是莫斯科台貿中心主任，隨父派駐莫斯科的徐裕軒習得一口流利的俄語，政大斯拉夫語系、外交研究所畢業後，徐裕軒到烏克蘭基輔大學留學，因此也精通烏克蘭語，對烏克蘭社會十分了解。

黃志芳指出，徐裕軒駐烏克蘭4年任期已經屆滿，原本今年1月應該返國，但當時俄烏情勢已十分緊張，他要求徐裕軒繼續留在烏國處理相關工作。

2月10日，俄羅斯與白俄羅斯在烏克蘭邊境進行軍演，隔天徐裕軒即成立旅烏台人群組，一開始有30幾位國人，後來散居烏國各地的僑民陸續致電加入，最後統計在烏國有56位台灣人。

(本文截自財訊655期，詳全文)