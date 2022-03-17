快訊

爭3子女打官司 王力宏、李靚蕾調解9小時達成「這共識」

大舉升息1碼出乎市場預期 楊金龍透露決策「三關鍵」

全球Mini LED電視供應量2025年將增加4倍 中國爭相擴廠富采營運埋隱憂

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林宏達

《財訊》報導指出，3月3日，LED，開始連續爆量下殺，3月8日跌到68.6元的低點，1個月內重挫33%。市場原本期待法說會能有好消息救救低迷的股價，只是沒想到，法說會後，卻因為兩個理由，讓股價更為疲軟。

毛利下滑　稅後淨利也大減

《財訊》分析，第1個理由因為公司公布的財報表現不如預期。富采去年第4季營收為98.5億元，較上一季下滑4.6%，表現高於外界預期，主因Mini LED和紅光LED需求仍大，電視背光的需求仍亮眼。

但是，毛利率卻從前1季的24.8%，降至20.2%；變化更大的是，稅後淨利竟較前一季大幅下滑65.4%，從單季賺12.96億元大降至只賺4.42億元。

公司表示，淨利大減，是因為調整會計科目，將員工分紅在年底做一次性調整，部分扣抵失效提列一次性減損；加上所得稅資產扣抵產生所得稅費用，使所得稅費用季增6倍。

《財訊》報導指出，財報利空固然讓法人失望，但可以視為測試底部的機會，法人真正擔憂的是第2個理由，「富采在Mini LED發展上是否已經浮現隱憂？」關鍵之一，就在中國的競爭對手。

去年蘋果 iPad Pro導入Mini LED作為背光源，富采是獨家供應商，但中國的三安，可能在今年第2季成為蘋果另一個供應商。雖說富采認為，公司產能只能應付需求的6、7成，第2供應商加入並不會對價格造成太大壓力，且品質也是對手的一大挑戰，但是法人仍擔憂富采未來營收和毛利率會受影響。

根據《財訊》報導，中國廠商正在大幅投資Mini LED相關產能。上游LED晶片製造上，2021年9月，三安光電宣布募集不超過79億元人民幣資金，投入湖北Mini/Micro LED項目；另外，華燦光電、聚燦光電、乾照光電都有擴產計畫，去年晶電和隆達也宣布大幅擴張Mini LED產能。

在中游的Mini LED封裝領域，中國的國興光電、聚飛光電、AMTC、Honcu Tronic、REFOND等公司也都加大投資，和富采旗下的隆達競爭。在最下游的系統應用端，則是有京東方、TCL和富采投資的利亞德競爭。

「包括京東方在內，未來5年會有超過50家公司加入競爭，Mini LED市場會變成零和遊戲，到2025年時，每家公司能分到的營收預估下滑25%，售價將下滑34%。」彭博社在去年9月公布的分析中指出，「全球Mini LED電視的供應量到2025年將增加4倍。」因此，到2025年時，Mini LED電視的價格可能只有2021年的一半。

(本文截自財訊655期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

全球Mini LED電視供應量2025年將增加4倍 中國爭相擴廠富采營運埋隱憂

根據《財訊》報導，一度被視為Mini LED產業明星的富采，最近一個月內股價暴跌33%，就連法說會也沒能救起股價，因為市場擔心，富采在Mini LED領域已經浮現隱憂。

千億總裁、總統女婿、空軍司令都被他辦過 韌性的許永欽從財經高官變菜鳥律師

前金管會副主委許永欽，選擇在律政職涯的最後10年，為自己補上最後一塊拼圖—執業當律師。因辦過多起大案而聲名鵲起的他，如何在財經法界再下一城，外界都很期待。

台灣駐烏克蘭唯一單位貿協主任還原火線撤僑實錄 徐裕軒：從沒想過我會成為難民

外貿協會駐烏克蘭辦事處主任徐裕軒，以視訊方式說明帶領僑民撤離烏克蘭的驚險過程，讓他拚命完成任務的信念是：「我在烏克蘭是他們唯一支柱，可能是那根唯一能逃離烏克蘭的浮木。」

恐成境外勢力干預選情工具法務部備戰 虛擬商品真騙局灰色地帶藏3大難題

根據《財訊》報導，虛擬交易盛行，新世代投資者渴望在虛擬交易世界追求財富的烏托邦；奈何弊病也隨之而來，犯罪分子在灰色地帶間套利，政府法規腳步卻顯得蹣跚。

兩款東方美人茶奪下英國3星獎 童年茶香張家齊從機師變冠軍製茶師

根據《財訊》報導，苗栗青年張家齊，為了父親放棄航空夢，在返鄉接家業的7年時光裡，他從國際賽敗將到常勝軍，記憶中的味道一直指引他前進。

馬斯克霸氣挺烏克蘭 背後的商業盤算是…

馬斯克在推特上宣布：「已在烏克蘭上空啟動星鏈衛星寬頻服務。」霸氣出手挺烏克蘭的舉動，迅速登上國際新聞熱搜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。