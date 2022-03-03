半導體缺貨大盤點 關鍵在市場需求強弱 筆電業缺料率先舒緩 汽車業仍難解

文／林苑卿

2020年下半年始，全球掀起半導體缺貨潮，汽車、手機、PC與筆電等產量嚴重下滑。然而，2021年12月，摩根士丹利就已提前預告半導體缺貨狂潮將於2022年結束。但是，面對半導體缺貨告終時間點眾說紛紜，到底真相如何？

《財訊》日前遍訪2021年受半導體缺貨潮影響最巨的產業，發現在邁入第1季傳統淡季，再加上市場需求降溫下，PC與筆電已逐漸走出晶片缺貨陰霾；手機、電視、網通、伺服器的影響也在可控範圍；相對而言，需求不墜的汽車產業衝擊最大。但預期進入下半年後，在晶圓代工廠新產能陸續開出，大多數產業成長大幅收斂之下，勢必修正庫存，供需關係舒緩，恐將牽動上游晶圓代工與IC產業營運表現。

PC筆電 下半年供過於求

《財訊》報導指出，根據市調機構集邦科技調查顯示，2021年筆電出貨因疫情帶動達2.46億台，創歷史新高，然在宅經濟效應退場後，出貨量將年減3.3%，小幅衰退至2.37億台。而PC與筆電產業成長動能趨緩，恐怕在第1季就已經開始浮現。1位PC與筆電品牌高層直言，「上半年市場已經開始在下修需求，這從1月代工廠營收普遍衰退可見一斑，預期下半年晶片供給應該會大於需求。」

「宏碁密切注意零組件庫存狀態，已逐漸回檔常規。2021年的IC缺料狀況目前已逐步緩解，少部分如PMIC（電源管理晶片）等元件仍待觀察。」宏碁針對半導體缺貨現狀如此表示。另1位不願具名的PC與筆電品牌高層也證實，現在庫存還算在健康水位。

通訊晶片 交期拉長大半年

根據《財訊》報導，受惠於低軌衛星、5G、OTT（串流媒體）服務蔚為風潮，2022年網通市場需求仍是強強滾。1位網通大廠高層指出，現在成熟製程新產能還沒有開出，所以相關晶片供貨都吃緊，例如電源管理晶片、MOSFET（金屬氧化物半導體場效電晶體）、2極體等，主要是由德州儀器、英飛凌等晶片廠商供應。至於先進製程，因為三星與英特爾良率不如預期，導致台積電爆單，也讓供貨緊縮。特別是通訊晶片，在還沒有爆發半導體缺貨潮前，上游晶圓代工廠的交期是20週，現在都拉長至50週。

不過，儘管網通產業仍面臨半導體缺貨潮的衝擊，但他也認為目前缺貨的狀況可控，「相較於去年第3季如果需要出貨的台數是100台，只能出貨50、60台；今年第1季則可以出貨80台。」這可從現在網通廠的庫存水位都是2.5~3個月，以前則是1.5~2個月，觀察到顯著的變化。

(本文截自財訊654期，詳全文)