寧德時代榮譽董事長張毓捷離世 郭台銘出席告別式 台灣人豪賭14年 催生中國最大電池廠

文／林宏達

根據《財訊》報導，2月21日，一場低調的告別式，在台北市第一殯儀館舉行。據出席者轉述，鴻海創辦人郭台銘、中華永續發展基金會董事長劉兆玄等人，都參加了告別式。逝者張毓捷，是寧德時代的榮譽董事長，享壽80歲。

2月14日，寧德時代就發布新聞稿悼念。中國媒體形容：「寧德時代的引路人，走了。」直到這一天，來自台灣的張毓捷，14年豪賭催生出中國最大電池廠寧德時代的故事，才第一次浮上台面。

《財訊》報導指出，張毓捷在寧德時代有很崇高的地位。寧德時代（CATL）的前身，是香港新能源科技公司（ATL）的動力電池部門，2007年，張毓捷加入新能源科技，先後擔任副董事長和董事長；2011年，新能源科技將旗下專攻電動車電池的部門獨立出來，成立了寧德時代。

教父級人物 一頁創業艱辛

不過，電池是比規模的產業，即使在中國，新能源科技也必須面對像比亞迪等競爭對手。張毓捷的辦公室裡掛著「賭性堅強」4個大字，這背後其實是一個非常長的故事。

根據《財訊》報導，新能源科技的第一任總裁是陳棠華，畢業於台大化學系，比念電機的張毓捷高一屆。漢鼎亞太主席兼創辦人徐大麟的太太沈悅，也是台大化學系畢業。1980年代，陳棠華、張毓捷、徐大麟，都在矽谷的IBM研發中心工作，經常聚在一起聊天，這群人後來成為新能源科技創業時骨幹。

但是，陳棠華等人在IBM負責磁碟用磁性材料開發，技術原本跟電池沒有關係，為什麼何會催生出寧德時代？

「1980年代，IBM發生一件大事。」徐大麟解釋，當時磁片、磁碟機是占IBM營收2~3成的重要產品，那時一款「3380」產品出問題，「每天有好幾班飛機的人，從紐約飛到矽谷來解決問題」。徐大麟負責研發，陳棠華負責發展產品，張毓捷負責製造，「IBM把人編組放在一起，張毓捷出了很多點子，幫忙解決問題」。

《財訊》報導指出，這個時候，香港一家小公司新科國際（SAE），想從低階的磁碟機組裝升級，從IBM挖走不少研發人才，陳棠華不久後也離職創業，並出任新科國際的顧問，而徐大麟1985年離職後創立漢鼎亞太；1994年，張毓捷也加入了香港新科國際。徐大麟說：「張毓捷終身愛打麻將，他常說，他只冒經過計算的風險（calculated risk）。」

(本文截自財訊654期，詳全文)