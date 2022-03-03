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上市3個月就辦現增投資人該如何解讀？ 力積電又發動募資就怕力晶模式翻版

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林宏達

根據《財訊》報導，2021年12月6日，力積電上市掛牌，在公開市場上釋出11萬張增資發行股票。事隔3個月，2022年2月8日，力積電再度發布重訊，擬在35萬張額度內，辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，估計募資金額超過百億元。力積電頻繁地向市場伸手要錢，投資人該如何看待？

《財訊》分析，力積電是由原本力晶在台灣的資產獨立成立的公司，力晶在2012年因為財務危機下櫃。下櫃前，力晶股本曾快速膨脹，從1998年上市初期的100多億元，到2010年的股本已高達904億元。

過去　力晶經歷慘痛教訓

檢視力晶的資本形成過程，下市前，力晶連續多年每年都發行大額可轉債，或將員工認股憑證換發為公司股票，而且，金額愈來愈大。例如，2002年，力晶當年度債轉股或員工認股憑證轉換成股本的金額，約為新台幣1億多元，但到2009年時，這個數字增加到96億元的規模。投資人不免關心，力積電新一輪的募資行動，是否會重蹈當年力晶覆轍？

《財訊》報導指出，一位專業投資人觀察，力積電去年12月公開發行，一次賣出大量股票後，又要到海外發行存託憑證，「對資金的需求應該相當大」，由於台灣資本市場胃納量有限，因此轉向海外。他觀察，過去其他DRAM公司以發債的方式支應資金需求，「市場反轉的時候，公司付不出利息，就倒了」，力晶股本雖然快速膨脹，但也因此撐過難關，「力積電的作法是跟股東分擔經營風險，如果市況反轉，投資人就要小心風險」。

針對此，力積電發言人譚仲民回應，「這一次，我們的財務結構已比過去好，也不會無緣無故投資」。他表示，力積電有一個規模約100億美元（新台幣2780億元）的擴張計畫，第一期的資金約需台幣1000多億元，跟銀行聯貸300億元，加上客戶的長約預付款，再加上這次募資金額，就能滿足需求。

他解釋，選擇發行海外存託憑證，比發債籌資更能降低負債比；向海外募資，有機會拉高價格，募到更多資金；同樣的，發行可轉債，如果遇到市場反轉，公司還債的壓力就會大增，因此選擇增發股票應是比較好的選擇。

(本文截自財訊654期，詳全文)

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