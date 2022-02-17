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人生勝利組轉彎 矢志守護弱勢孩童 韓佳宏做公益 堅定自我救贖之路

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／廖珪如

《財訊》團隊採訪宏智國際董事長韓佳宏的過程，就像聽一份成功學報告，自2006年創業開始一路開展IP授權、童書出版、影視公關行銷都有聲有色，產品賣到韓國、美國、中南美洲、中國，事業橫跨兩岸3地，走踏過70多個國家，2021年更拿下第8屆大陸台商兩岸貢獻獎。

1979年出生的韓佳宏，頂著美國加州大學戴維斯分校、政大、北大學歷的光環，IP授權生意做得不錯，堪稱人生勝利組，無論選擇留在美國、中國或台灣，都能活得很好。

但韓佳宏能讓監察院前院長王建煊、寬量國際策略長谷月涵都願意為他背書的關鍵，卻是他於2012年在台灣創辦的BIG行動夢想家基金會。基金會名稱倒過來念即「家夢想行動」，家的概念是要彌補育幼院孩子家庭資源不足，於是第1個10年做扎根，陪伴照顧年紀小或剛進育幼院的，給他們家人般地互動和溫暖，透過舉辦音樂劇、電影、體育營隊、社團活動讓孩子在參與過程中、找到職涯興趣，導引他們人生方向。

完成母親遺願　陪伴成為公益志業

根據《財訊》報導，過去韓佳宏每年自籌1000萬元投入，親力親為讓他看到慈善真正的問題，「弱勢兒童根本不是不夠吃，而是吃得不均衡而太胖」、「不少人就是捐款、拉紅布條拍照後走人，所以有些小朋友們變得有點油條、很會打招呼，就是看看你能給他什麼東西。」這些都讓他堅信，陪伴才是真正的解方。

為什麼投入公益？韓佳宏說，母親過世後他在她墓前發了兩個願：1、照顧好爸爸；2、幫她照顧沒有父母的孩子。「我的心願就是完成我媽媽的心願。」

《財訊》分析，父母教育對韓佳宏影響深遠，他曾經因為「太會做生意」，被學校視為問題學生，6歲靠蒐集遊戲卡把多的賣給同學就賺不少錢，每天還能拿100多元給媽媽，後來因為被同學積欠款項向老師告發，卻是韓佳宏落得被當問題兒童處理，他也因此轉學。過程中也有學校認為他是壞孩子不收，只有媽媽相信他善良。韓佳宏笑說，後來轉到光復國小後「棄商改當資優生」，學校原本甚至想讓他跳級，但爸媽希望他留在普通班就讀，帶成績不好、家庭較窮的同學做功課。

無奈母親在他13歲過世，15歲時父親把韓佳宏和妹妹送到美國，後來在美國從事電影行銷工作；直到2003年父親生病，韓佳宏一人回到台灣陪伴生病的父親，也開始往返兩岸，直到2010年父親過世。

(本文截自財訊653期，詳全文)

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