快訊

獨／巴戈女兒無法見最後一面 長庚醫院回應了

房屋代銷群聚燒進校園 新北某國中增1確診全校停課14天

中韓爭搶IT市場 台廠面臨價格戰 面板雙虎獲利亮警訊 下一仗不能再輸

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／楊喻斐

面板雙虎友達、群創，2021年獲利雖雙雙締造歷史新高，EPS（每股稅後淨利）分別達到6.44元以及5.53元，但第4季獲利下滑幅度超過市場預期，法人紛紛下修今年的獲利預測。但更大的隱憂是，台系面板廠過去努力耕耘的IT（監視器、筆電等）面板已成兵家必爭之地，未來價格走勢恐淪與電視面板一樣的下場。

《財訊》報導指出，去年第4季，友達與群創的單季EPS分別為1.12元與0.56元，季減幅度達45%、68%。值得關注的是，旺季不旺加上跌價與原物料成本上漲的壓力，導致當季毛利率大幅下滑，其中友達去年第4季毛利率18.9%，較上季大減8.9個百分點；群創的毛利率為15.2％，更較上一季大減13.66個百分點之多。

第1季營收　法人看法悲觀

另一方面，《財訊》分析，友達、群創最新公布1月營收，分別創下近11個月與18個月來新低，群創更是連6個月下滑。兩家業者對今年第1季營運均看淡，認為出貨量與價格都將呈現個位數下跌。法人認為，在淡季效應與跌價打擊下，面板雙虎今年第1季的獲利將持續衰退，去年不正常的暴利情況很難再現。

展望今年，友達董事長彭双浪於法說會表示，供需將回歸疫情前的季節性波動，且擔心通膨造成價格上漲壓抑終端買氣。從IT面板來看，消費性產品需求下滑，商用市場回升。今年個人電腦整體出貨表現以持平或小幅成長看待，車用需求暢旺維持雙位數成長；至於電視市場庫存仍健康，惟遇到淡季影響，今年以來的拉貨動能不如去年上半年強勁。

根據《財訊》報導，彭双浪強調，面板產業已產生了結構性的變化，除了台灣、中國之外，日本、韓國都逐漸退出了，過去比較劇烈的供需不平衡，未來會稍微好一些。

只是價格仍高度牽動著面板廠的獲利表現，集邦科技顯示器研發處研究副總邱宇彬分析，去年下半年以來，電視面板平均跌價高達30至40%，32吋更重挫50%，不過目前在接近現金成本的情況下，跌幅已有限。但是就需求來看，終端需求疲弱，品牌廠不再積極拉貨，儘管如此，面板廠仍硬著頭皮滿載生產，沒有任何一家願意先跳出來減產因應。

「IT面板的問題更令人憂慮！」邱宇彬坦言，疫情引爆宅經濟，去年個人電腦銷售3.4億台，創下10年新高，中、韓面板廠紛紛將產能轉向於此，尤其是電視面板出貨占比高達82%的中國面板廠更加積極。整體來看，IT面板價格從去年第4季轉為跌勢，今年第1季續跌，擔心未來恐將與電視面板一樣，陷入長期弱勢的價格格局。

(本文截自財訊653期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

一句話害慘股價？其實背後兩大關鍵 聯電「空」襲何時喊停 要看外資臉色

根據《財訊》報導，1月25日法說會後，聯電股價出現跳水式地下跌，到底出了什麼事？專家提出關鍵兩點：股價相對位置高、外資籌碼鬆動是主因。

邱復生父女經營權之爭延燒 股東債主都曝光 台開危機外一章 扯出蔡明忠、王文堯

台開邱復生和女兒邱于芸的經營權之爭延燒，大咖債主意外曝光；但接連跳票、資金斷鏈，銀行、民間債主上門，恐將面臨下市，才是未來難關。

《鐵路法》修法現曙光 資產開發有望 台鐵7大精華土地 300億身價大盤點

根據《財訊》報導，擁有9000多億元資產的台灣鐵路管理局，因法令限制難以享受開發利益，負債高達4500億元。直到去年行政院通過《鐵路法》修正草案，才為台鐵公司化帶來曙光。

中韓爭搶IT市場 台廠面臨價格戰 面板雙虎獲利亮警訊 下一仗不能再輸

根據《財訊》報導，面板產業去年超乎預期的好光景難以復見，今年將回歸正常的季節性循環，如何在淡旺季達到最佳產能配置，成為獲利關鍵。

人生勝利組轉彎 矢志守護弱勢孩童 韓佳宏做公益 堅定自我救贖之路

高學歷、懂投資、會做生意的韓佳宏一頭栽進公益事業，不只投入資金，更投入文化、社會心理學的考量，因為他照顧的不只是孩子，更藉此追尋過往父母給予的美好時光。

台灣影視華燈初上》國際資金入場 單集製作費千萬起跳

Netflix 不只斥資3億元買下《華燈初上》全球播映權，還獨立經費替片商搭景宣傳，線上線下同步拉抬，增加影迷黏著度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。