《鐵路法》修法現曙光 資產開發有望 台鐵7大精華土地 300億身價大盤點

文／廖珪如、游筱燕

《財訊》報導指出，台鐵問題盤根錯節，外界總是期待交通部能端出大刀闊斧的改革計畫；然而，巧婦難為無米之炊，台鐵雖然擁有9100億元資產，負債卻也高達4500億元，因屬國家所有，不得任意開發，資產處分收益也要經相關機關同意。

《財訊》分析，為了扭轉局面，台鐵10多年來積極推動《鐵路法》以《大眾捷運法》精神修法，增訂條文使台鐵可辦理其經管場站及其他國有不動產等開發，同時簡化國有不動產處分程序、增訂經管國有不動產處分與收益等相關規定，未來處分與收益收入也將可循環運用。行政院終於在去年通過《鐵路法》部分條文修正草案，預計草案過關後，台鐵能有效利用300公頃可開發用地，朝公司化、資產鬆綁的方向來帶動鐵路事業轉型再生。

推修法 活化資產跨大步

台鐵局長杜微接受《財訊》採訪時說，台灣鐵路局自成立以來，所有土地使用決定權都受《國產法》第28條規定，相關空間只能進行出租，出租的收益太少，進駐的廠商也參差不齊，讓台北火車站一度沒有人流，直到1998年公布《都市更新條例》、2000年《促進民間公共建設條例》公布後，才讓台鐵資產在出租之外，可以有參與都市更新及ROT（增建、改建及修建—營運—移轉）的選項。

從2004年至2016年間，台鐵也將台北、南港、松山、萬華、新左營及台中車展鐵道文化園區加入都市計畫，或者ROT，帶給台鐵收益約300億元；都市更新從2015年至2021年之間包括南港調車場及周邊地段都更、高雄舊宿舍都更3案，也可望為台鐵挹注1200多億元。不過，上述計畫雖然預估效益不差，但開發未完成，錢未完全進到台鐵口袋，也還無法自由處分。

《財訊》報導指出，更關鍵的是，按照現在流程都更或者ROT，每一案都曠日廢時。都更要和地方政府協商後才能進行，有時地方情勢複雜，談判日程就很久，ROT作業時程更長，從立案到招商可能就要3~5年不等。台鐵期望《鐵路法》能有適用規定，希望給予法源依據，讓台鐵自行處分資產，例如直接和建商合建商業大樓，效率才快，如此台鐵也才有資金能夠償債、改善服務、加強員工訓練與改革。

《財訊》調查，台鐵光是在台北市精華地段3筆，安東街宿舍群約10204平方公尺住商用地，公告市值41億元，但高源不動產估價師聯合事務所粗估（不含危老都更價值、開發連帶價值，下同），單土地市值就超過90億元。此外師大宿舍群位在和平東路、台灣師範大學正對面，地段漂亮，面積2425平方公尺的土地，市值超過42億元，北投員工訓練中心也有53億元之多。

(本文截自財訊653期，詳全文)