邱復生父女經營權之爭延燒 股東債主都曝光 台開危機外一章 扯出蔡明忠、王文堯

文／游筱燕、廖珪如

台開資金斷鏈、銀行準備提列呆帳、民間債主追討、經營權等紛擾不斷，爭議背後竟也讓台開的大股東、民間債主、企業債主意外曝光。

《財訊》1年前率先揭露台開當年會有百億元的應還借款到期，現金周轉恐出現問題，緊接著連續跳票。回顧兩年前至今的大股東變化，2020年12月邱復生和鴻生投資仍持有4.49%股權，至2021年12月已經降至1.21%；大降的時間點，在於邱復生2021年10月15日申報轉讓24920張。

相中花蓮開發 王文堯入股

也因此，邱復生的可控持股早已遠不如第一大股東慧洋董事長藍俊昇，以及第2大股東錢櫃董事長練台生。前兩大股東這1年來持股變化不大，而裕鐵企業董事長林高煌還增加持股至2.23%。至於原持有1.57%的「花旗託管挪威」、以及持有1.56%的「大通託梵加德」，都已經出場。

有趣的是，根據《財訊》報導，10大股東出現了新面孔，新增台塑創辦人王永在之子王文堯。台開總裁邱復生透露，王文堯的持股完全是由市場上收購而來，近1年才增加。邱于芸說，王文堯喜愛花蓮，亦到訪過台開花蓮新天堂樂園。外界推測王文堯買進台開的原因，應與此案有關。

王文堯對不動產情有獨鍾，曾用37億元買下「慶城福華大樓」58%產權；砸下3.6億元買新北市「七天四季」3棟豪墅；花逾50億元買下西門町的歐洲頂規品牌「citizenM」世民酒店。

另外，《財訊》獨家拿到1份台開民間債主的名單，赫見富邦集團董事長蔡明忠，以及綽號「古錐董」的百億富商吳振隆等。名單上顯示，蔡明忠借了台開1億元，吳振隆則是出借3000多萬元。

蔡明忠是台灣富豪榜的常客，與其弟蔡明興是身價近兩千億元的金融大咖。吳振隆是西門町的大地主，為人低調，經營過服飾品牌，也投資過有線電視，並且是台灣HBO代理商，身價百億元起跳。

此外，《財訊》分析，根據金管會統計，截至2021年底止，共有10家銀行、1家票券公司對台開持有債權，授信總餘額新台幣78億元，其中49億元為有擔保授信、29億元為無擔保授信。目前11家金融機構都已依照規定進行資產評估，提列適足的備抵呆帳。

協商破局 銀行苦主一長串

而攤開台開去年9月23日的債權債務協商會議紀錄，不動產資產估值約273億元，銀行苦主包括京城銀行、安泰銀行、台中銀行、台灣企銀、三信商銀、彰化銀行、合作金庫、合庫票券、華南銀行、土地銀行、花蓮吉安鄉農會、上海商銀等。

(本文截自財訊653期，詳全文)