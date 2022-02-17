快訊

獨／巴戈女兒無法見最後一面 長庚醫院回應了

房屋代銷群聚燒進校園 新北某國中增1確診全校停課14天

一句話害慘股價？其實背後兩大關鍵 聯電「空」襲何時喊停 要看外資臉色

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／尚清林

2022年開春未久，市場上一面看漲的半導體產業走勢卻出現分歧，台積電在外資喊買下，股價火速創下歷史新高；但一樣是業績大成長、獲利大跳升的聯電，卻出現股價跳水的情況，甚至失守年線，讓小股民內心留下許多問號。

《財訊》報導指出，1月25日，聯電的法說會，是股價大屠殺的一大關鍵。雖說法說會上，公司對今年展望仍樂觀，但是一句「2023年後28奈米市場可能面臨供過於求」，讓空方逮到屠殺的機會。當天ADR大跌7%回應，爾後兩天，聯電股價跌了將近13%，疲軟至今。

股價位階　法人進出關鍵點

《財訊》分析，若從各家券商的報告可以看出，普遍對於聯電展望仍然樂觀，認為聯電資本支出達30億美元，半導體供不應求，報價將有調漲空間。網路股友論壇中也都在問，聯電產品售價提升、獲利提升、毛利走揚、產業供需仍吃緊，為什麼出現意外殺盤？真的是因為2023年市場可能供過於求的一句話？

對於聯電的殺盤，一位壽險操盤的經理人提出第一個觀點，半導體產業前景已經相當透明，這時再說台積電、聯電，或者是力積電的個別情況，其實對於股價影響性都相當低，「股價位階的高低」，才是法人進出的依據。

《財訊》報導指出，簡單來說，2020年3月19日大盤從低點翻身以來，不管是台積電、聯電，2020年都是大漲的1年。但到了2021年就不是如此，股價衝上600元的台積電，因為市值達5000億美元以上，成為全球半導體龍頭，甚至躋身為全球前10大企業，此時要推升台積電的股價，不管是來自於基本面或籌碼面，都需要很大的動能，這也是為什麼台積電在2021年整年都沒有特別的動靜。

反觀，2021年的聯電卻可以從不到50元推升至70元，漲幅達4成之多，這是因為站在法人操盤尋求報酬率的角度時，股價相對具有成長動能的聯電，取代了台積電。同樣的道理，整理1年的台積電，2022年開紅盤之際，因為「股價位階」已經休息夠久了，外資進場再次推升股價；相形之下，聯電的「股價位階」高出一截，連漲兩年，股價從12元漲至70元，市場上持有聯電的法人都是贏家，因此，趁著法說會公布利多，順勢下車，也就不感到意外了。

《財訊》分析，引爆聯電殺盤的第2關鍵因素，則在於籌碼面的鬆動，許多分析師更將箭頭指向外資。

(本文截自財訊653期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

一句話害慘股價？其實背後兩大關鍵 聯電「空」襲何時喊停 要看外資臉色

根據《財訊》報導，1月25日法說會後，聯電股價出現跳水式地下跌，到底出了什麼事？專家提出關鍵兩點：股價相對位置高、外資籌碼鬆動是主因。

邱復生父女經營權之爭延燒 股東債主都曝光 台開危機外一章 扯出蔡明忠、王文堯

台開邱復生和女兒邱于芸的經營權之爭延燒，大咖債主意外曝光；但接連跳票、資金斷鏈，銀行、民間債主上門，恐將面臨下市，才是未來難關。

《鐵路法》修法現曙光 資產開發有望 台鐵7大精華土地 300億身價大盤點

根據《財訊》報導，擁有9000多億元資產的台灣鐵路管理局，因法令限制難以享受開發利益，負債高達4500億元。直到去年行政院通過《鐵路法》修正草案，才為台鐵公司化帶來曙光。

中韓爭搶IT市場 台廠面臨價格戰 面板雙虎獲利亮警訊 下一仗不能再輸

根據《財訊》報導，面板產業去年超乎預期的好光景難以復見，今年將回歸正常的季節性循環，如何在淡旺季達到最佳產能配置，成為獲利關鍵。

人生勝利組轉彎 矢志守護弱勢孩童 韓佳宏做公益 堅定自我救贖之路

高學歷、懂投資、會做生意的韓佳宏一頭栽進公益事業，不只投入資金，更投入文化、社會心理學的考量，因為他照顧的不只是孩子，更藉此追尋過往父母給予的美好時光。

台灣影視華燈初上》國際資金入場 單集製作費千萬起跳

Netflix 不只斥資3億元買下《華燈初上》全球播映權，還獨立經費替片商搭景宣傳，線上線下同步拉抬，增加影迷黏著度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。