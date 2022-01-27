快訊

南北買房都辛苦...首購族究竟如何下手？七都行情一次看

絕不善罷甘休！立陶宛總統再喊話 籲內閣與台灣洽談代表處改名

《稅捐稽徵法》30年來最大幅度修正 欠稅大戶追到底 鎖定300億再查10年

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／洪綾襄

根據《財訊》報導，已故股市聞人黃任中、胞姊夏黃新平、長子黃若谷，自1995年起就在財政部個人重大欠稅戶上登記有案，黃若谷更連續12年蟬聯個人欠稅最大戶，家族合計欠稅逾50.67億元。另一個故事是從1997年就積欠國稅局營所稅、營業稅的環亞大飯店，累計欠稅額、滯納金與罰鍰，至今已高達24.73億元，都尚未繳清。

原本上述這些陳年欠稅大戶共計累積338億元的欠款，在財政部的追稅權力於2022年3月4日到期後將一筆勾銷；但在《稅捐稽徵法》修正條文中，朝野黨團特別新增第23條修正案，以宣示政府對重大欠稅案「追稅到底」的決心。

朝野共識　6重點加強追稅

2021年年底立院決議3讀通過《稅捐稽徵法》近30年來最大幅度的修正案，為保障納稅人權益、落實租稅公平並簡化稽徵程序，增刪修訂條文超過20條。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師戴群倫歸納修正範圍為6大重點：包括「明定逃漏稅額情節的認定標準」、「修正退稅請求權期間」、「延長陳年欠稅大戶的追稅期間」、「明定有重大不可抗之事由得申請分期繳納稅款」、「調降應納稅額得暫緩移送執行金額比例及滯納金加徵率」，以及「增訂檢舉獎金規定以避免爭議」等。

其中，《財訊》分析，又以陳年欠稅大戶追稅部分，朝野共識最高。綠委沈發惠、藍委曾銘宗均在黨團協商時表態，認為財政部應該硬起來，不該讓欠稅人逍遙法外。不過延長追稅期只針對欠稅超過1000萬元者，若2007年3月5日已移送執行尚未終結之案件，自修正日起超過5年尚未執行終結者，仍不再執行。

《財訊》報導指出，在2007年以前，由於《稅捐稽徵法》對於欠稅人出境管制寬鬆，只要在國內脫產、滯留海外，就很難追稅，如行政院前院長孔祥熙與宋靄齡的兒女孔令傑、黃孔令儀從1994年至今積欠的遺產稅加上滯納金，已高達1.4億元，但因當事人長居美國，難以追回。

之後公權力針對有欠稅疑慮者即時管制出境雖有所改善，但如東帝士創辦人陳由豪、被尊為台灣蕈菌之父的林天財，這些既往知名個案長踞欠稅榜單多年，不還就是不還。倒是松竹皇宮、金錢豹旗下的金鼎大舞廳、紅頂酒家等8大行業名店，雖也曾一度欠稅10多億元，但跟國稅局談判後反而有小量追回。

(本文截自財訊652期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

華彩創辦人歷經倒閉再失敗 沉寂20年後告白 賴毓敏百億元的領悟

根據《財訊》報導，1990年代台灣軟體業界大亨、也是連續創業家賴毓敏一生毀譽參半，歷經一手創立的華彩軟體倒閉後，沉寂20年，深切醒悟。如今，再度為了創立的AI公司積極復出，要拚第6度創業。

信託晚美人生》人人都可以！從1000元開始的普惠理財工具

台灣將成為超高齡社會、超單身社會、貧富差距持續擴大，但老人、單身的人、弱勢的人卻愈來愈多，該怎麼照顧他們？

台灣影視華燈初上》國際資金入場 單集製作費千萬起跳

Netflix 不只斥資3億元買下《華燈初上》全球播映權，還獨立經費替片商搭景宣傳，線上線下同步拉抬，增加影迷黏著度。

《稅捐稽徵法》30年來最大幅度修正 欠稅大戶追到底 鎖定300億再查10年

根據《財訊》報導，立院3讀通過《稅捐稽徵法》，這是近30年來最大幅度的修正案；其中最受關注者，就是將陳年欠稅大戶的追稅年限再延長10年，宣示追回338億元的欠稅款。

郊區主題式購物商場將開啟百貨新世代 成長停滯的百貨業為何敢逆勢擴張？

根據《財訊》報導，百貨業競爭愈來愈激烈，再加上突如其來的疫情、電商衝擊，百貨業為求生存，正在砸下重金加碼逆勢擴張，未來5年樓地板面積將成長1.86倍之多，加速拚轉型、找定位。

外資歸隊改變台股風向 台積電、大型金控獨強 透視「拉積盤」真相 本土資金悄悄開溜

根據《財訊》報導，台股指數續創新高，但「拉積盤」效應卻讓中小型類股殺聲隆隆；這背後其實是兩股投資勢力的交錯，外資回來了，但本土資金卻轉趨保守。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。