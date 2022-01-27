信託晚美人生》人人都可以！從1000元開始的普惠理財工具

文／財訊新聞中心

台灣將成為超高齡社會、超單身社會、貧富差距持續擴大，但老人、單身的人、弱勢的人卻愈來愈多，該怎麼照顧他們？

台灣於2020年推出信託2.0計畫，期許業者以商業機制提供普惠的金融服務，一年多來業界已有不少創新作法，從員工福利信託擴及身心障礙者信託、安養信託、生前信託等。

最新一期《財訊》雙週刊以「信託晚美人生」為題，分別以單身、長者及身障家庭可能面臨的狀況，深入報導這項人人都應重視的普惠理財工具，並提供讀者實務教戰守則。

根據《財訊》報導，「信託」，這個一般民眾並不熟悉的金融名詞，已在台灣落地超過20年。一般人甚至認為，信託是有錢人才能享有的服務，像是2017年鴻海創辦人郭台銘將50萬張鴻海股票交付信託，並將股票孳息捐贈慈善事業。長榮大股東張國華夫婦把20十萬張長榮股票信託，用來節稅或規畫贈與。

《財訊》報導指出，其實信託並不是有錢人專屬的理財工具，概念也不複雜，只要透過契約連結「委託人」、「受託人」及「受益人」三個角色，輔以適當的金融工具，就能確保財產安全移轉。如果父母希望自己離世後，財產仍能延續下去、好好照顧孩子，信託是最有可能實現的金融工具。

如今，信託早已廣泛應用於食、衣、住、行、育、樂等各個生活面向。例如，基金投資就是最常見的金錢信託；禮券和「嗶」支付應用了預收款信託；買賣房子、股票交割、重大併購則有交易安全信託；規畫完善的社會公益信託，則能收20年來，信託業受託管理規模，從最初的4560億元，到去年第3季已逼近11兆元，顯示信託已成為國人財產管理的重要制度。

《財訊》報導指出，台灣社會結構改變，加速邁向數位化、少子化、高齡化，所需要的金融服務與過去已截然不同；因此，金管會2020年提出「信2.0」推動計畫，期待改變偏重理財信託的狀況，也為高齡社會開發出更多、更創新的全方位信託服務。

《財訊》報導指出，推展信託更關鍵的還是民眾的心態——「錢不夠多，不用做信託」、「不需要，信託太貴了」……。業者提醒，信託是一項專業服務，一般僅是一間房子要給兒子，都有要賣、要送的不同選項，因此及早規畫，安養照護會更完善，對受益人才能起到長遠保障。

人終將一死，除了應該為身後的子女打算外，高齡者更應打破忌諱主動參與，就算財產不多也要有「養老防兒」的準備。愈來愈多的單身者、獨居人士，也應好好思考如何為所愛的人延續所愛。

(本文截自財訊652期，詳全文)