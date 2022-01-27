華彩創辦人歷經倒閉再失敗 沉寂20年後告白 賴毓敏百億元的領悟

文／林苑卿

在商場上，失敗一次，要花多長時間才能走出陰影？對於華彩軟體前董事長賴毓敏來說，答案恐怕是：20年！

以前的賴毓敏，身上最多的頭銜就是創辦人。當年，他是第1家連鎖軟體通路─華彩軟體的創辦人，台灣第1家網咖連鎖店─戰略高手的創辦人，台灣知名的線上遊戲公司雷爵資訊，也是他創辦的。

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根據《財訊》報導，1990年代，市場追逐本夢比。賴毓敏在短時間創立了5家公司（還包括華彩創投、微軟電子書苑），管理的員工數高達上千人，這還不包括為數眾多的轉投資事業如網際薪傳、鉅盛資訊、鉅冠資訊、聲世紀音樂等；外界估計，他的身價曾上看百億元。

現在，再次遇見他，是在1家新創公司─台灣先進智慧，他還是這家公司的創辦人之一；但是這次，他只管公司的技術，出任公司的AI科學家。

接受《財訊》採訪時談到過去，他只淡淡的說，「如果再來一次，我會只專心經營華彩」，經歷20年的沉澱，「我現在的興趣，就是讓複雜的事情變簡單，」這次重新出發，他參與創立的新公司，資本額4200萬元，員工只有8個人。

回顧賴毓敏最風光的時期，那是一個夢想和資金一起燃燒的年代。賴毓敏的手筆一次比一次驚人。2000年前後，華彩在台北市精華地段即擁有12家上百坪的直營店，還跨海到日本、北京、上海及香港開分公司，總部位於忠孝西路的指標性大樓─亞洲廣場大樓，帳上營業額高達38億元。這一年，他才34歲。

根據《財訊》報導，當時，他的想法得到東元集團董事長黃茂雄、中視前董事長鄭淑敏、金仁寶集團董事長許勝雄及台灣工業銀行（王道銀行前身）創辦人暨榮譽董事長駱錦明等商場老手的支持。「我募資很厲害，第一次募資就募了1200萬美元，當時手上全部的公司總計募了1億美元。」賴毓敏說。

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但是，華彩的燒錢的速度，卻遠趕不上賺錢的速度。2001年，微軟注意到華彩軟體付款有問題，停止供貨，情況開始急轉直下；1年間虧損加上負債更多達30億元以上，最終難逃倒閉命運。

根據《財訊》報導，賴毓敏也在2006年台北地方法院依違反《商業會計法》等罪嫌，判處2年徒刑，最後得以易科罰金。

(本文截自財訊652期，詳全文)