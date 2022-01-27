台灣影視華燈初上》國際資金入場 單集製作費千萬起跳

文／財訊新聞中心

台灣影視產業因國際平台資金進駐發生質變，錢來了，拍片計畫源源不絕，製作需求增加，產業進入工業化時代。但基礎建設、投資獎勵還未納入政策思維，台灣影視產業能把握這次重生機會嗎？

最新一期《財訊》雙週刊以「台灣影視華燈初上」為題，報導台灣影視產業的新機遇，同時解析投資方或製作方的不同想像。

《財訊》報導指出，近年來國際影音串流平台的崛起，為影視產業帶來新的改變。2016年愛奇藝、Netflix兩大平台登陸台灣對台劇搜刮版權，買好劇上架，HBO Asia攜手公視及新加坡棱聚傳播打造全台灣拍攝，充滿台灣元素的《通靈少女》獲得觀眾青睞，讓各平台加大對台劇投資。

就從那一年開始，觀眾從各個平台收看的台劇成了選項，甚至是可期待的，包括《花甲男孩轉大人》、《你的孩子不是你的孩子》、《我們與惡的距離》，2019年底出現新冠肺炎疫情的這二年，台劇更是有爆炸性的發展。

《財訊》報導指出，隨著這次的全球疫情爆發、中國市場的轉變，台劇迎來了新機會。原本在中國工作的劇組紛紛返台，業內估計大概有50組人；2019年回台過年的明星們，也留下來了，加之在中國近幾波「德藝雙馨」、「共同富裕」口號下對藝人及內容的加大監管，同時禁止Netflix等國際平台進入中國市場脈絡下，國際資金和人停駐在台灣，在多元自由的創作環境下，台劇成了國際平台採購華語劇的重要市場。

同一時刻，國際電影市場也因為疫情爆發，國際封城、禁入戲院，好萊塢損失慘重紛紛停拍鉅片，或者成品改在國際串流平台上架；期間台灣因疫情控制得當，反而成為華語片的活潑市場，國片《孤味》、《當男人戀愛時》、《怪胎》等都在實體影院取得佳績，轉至平台上架時流量也很可觀，台灣影視同時起飛了。

《財訊》報導指出，觀眾收視習慣改變，台劇也回魂了。台灣電影、戲劇市場因OTT崛起而「合流」，當Disney+、Apple TV、Netflix、HBO都來了，台灣影視產業像是一群原本打小聯盟的球隊，開始要打大聯盟。

(本文截自財訊652期，詳全文)