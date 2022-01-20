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台灣最年輕的教學醫院院長洪朝明 義大「最速」院長：團隊厲害 才能救更多人

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／游筱燕

《財訊》在義大癌治療醫院前拍照，院長洪朝明的心情有些緊張，連手都不知道要怎麼擺，腳要如何站，記者還連忙提醒他要面帶笑容。但出了鏡頭，洪朝明笑容可掬，沿路跟病患、護理人員打招呼，親切地彷彿鄰家大叔，絲毫沒有白色巨塔裡院長的架子。

根據《財訊》報導，洪朝明不到50歲就當上院長，是教學醫院體系中最年輕的院長，也是唯一有教育博士學位的院長。2020年，他更受到醫師公會全國聯合會推薦，成為該年度的台灣醫療典範獎得主。儘管有「外科神之手」之稱，不過第一次以個人名義接受媒體專訪，洪朝明緊張之情還是溢於言表。

義大癌治療醫院是中南部唯一以癌症治療為主軸的綜合醫院，在台灣醫界的地位，素有「北和信、南義大」之稱，於癌症治療上擁有高度權威。《財訊》記者好奇問他，年紀輕輕就當上專業醫院的院長，是否有什麼過人之處？他則是淺笑說：「應該是癌症趨於年輕化，老闆期許能用最快腳步跟上最先進的癌症醫療，也想給年輕人機會吧！」

洪朝明早在林口長庚醫院服務時，就以精湛的醫術在北台灣的外科界闖出名號，榮譽院長陳敏夫更以「前無古人」，對他讚譽有加。竹北市市長何淦銘回憶說，他20多年前擔任竹北東元醫院副院長時，曾特地去看洪執刀，「他刀法俐落、穩健，細節處理周到，卻不會沾喜自大。」

他，獲譽外科神之手

刀法俐落、穩健　處理周到

何淦銘說，竹北市公所主任祕書郭漢章幾年前因大腸開刀沒有處理好，1年半往返大台北各大醫院求診未果，體重暴瘦到50公斤，經他介紹南下義大找洪朝明救治，住院4、5個月總算救回一命，如今身體安康。不僅如此，何淦銘強調：「我敢說，乳癌權威北是長庚陳訓徹，南是義大洪朝明！」

洪朝明記得，有一次一位婦人經婦產科醫師開完子宮摘除手術後，不明原因內出血，緊急再送回開刀房，卻耗費超過3小時都無法止血；當時洪朝明在彰化老家，凌晨4時接到電話立刻驅車北上，巧妙地用縫線縫合出血處，再完整的修補後腹膜達到壓迫止血，不到半小時就成功止血。這件事很快傳開，洪朝明的老師、國內換肝權威鄭隆賓都形容：「洪朝明不是救患者的醫師，而是救醫師的醫師！」

(本文截自財訊651期，詳全文)

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