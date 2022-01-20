南港救火隊不只侯西峰還有張景森 林學圃驟逝 旗下3大事業何去何從？

文／游筱燕

南港輪胎榮譽董事長林學圃2021年12月底驟逝，家屬卻密不發喪，直到1月5日有媒體揭露，6日晚間才證實。

《財訊》報導指出，由於11月18日林學圃才親自出席法說會，平時鮮少外食、愛吃有機蔬菜又養生，突然傳出死訊讓外界十分震驚。林學圃過世後，因為銀行貸款等因素，需要資金調度，外界盛傳林學圃生前好友、行政院張景森政務委員、國揚集團總裁侯西峰共同協助林學圃遺孀賴秋貴祕密處理資產與事業，形成3人決策小組，未來還會幫忙旗下事業。為免驚動外界，才沒有第一時間公布林學圃死訊。

侯西峰人馬 進駐董事會

雖然《財訊》記者求證南港輪胎關於3人決策小組規畫，內部則表示是投控公司的事務，直言不清楚詳情。但2022年1月12日，南港公告法人董事通知改派代表人，由國揚色彩濃厚的傳誠投顧公司董事長黃銘祐，接替原南港總經理詹彩雲加入董事會，也為侯西峰將參與南港營運的市場傳言更添加想像空間。

在林學圃逝世消息傳開後，原總經理詹彩雲1月7日由於健康因素辭職，由董事長郭林諒暫代。《財訊》報導指出，外界猜測是否因派系人馬問題，實則係因詹彩雲已經80多歲，健康欠佳，早萌生退意，因人情被林學圃留下，現可功成身退。無論如何，擁有南港實質操控決策權的林學圃突然撒手人寰，必然為旗下事業帶來變數。

首先是本業，美國商務部2021年下半年針對台灣輪胎課徵反傾銷稅，南港輪胎稅率為101.84%。這對有3~4成銷往美國市場的南港輪胎，無疑是重傷害。

《財訊》分析，從公開觀測站數字可以看出，南港輪胎2021年前11月的累計稅後盈餘僅有2.95億元，年衰退56%，幅度非常驚人，累計EPS也僅有0.37元。相對正新、建大，2021年的營收和獲利還正向成長，顯得格外不理想。

林學圃現身最後一場法說會時指出，2021年11月是南港輪胎的營運谷底，從課徵反傾銷稅開始，南港每月營收減少約3億元，加上運費高漲，嚴重侵蝕獲利。當時他表示，2021年12月起，會由泰國當地輪胎廠協助代工出貨美國，營運可望陸續回升；以及會加速轉向澳洲、加拿大等地市場，並用最快的時間於越南設廠，力拚八個月內順利投產。

目前確定越南設廠計畫會暫緩，一是越南的勞工成本不斷上揚，二是日後美國會不會對越南實施反傾銷，仍是未知數。

(本文截自財訊651期，詳全文)