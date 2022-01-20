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仁寶昆山舊廠變身全新蘋果組裝線 立訊iPhone產量翻倍蠶食鴻海訂單

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林苑卿

台商要小心了！2022年，蘋果公司力挺中國廠商立訊加大iPhone組裝訂單。《財訊》報導指出，外媒認為，立訊的iPhone產量，將自2021年650萬支，最快於2022年初翻倍至1200萬到1500萬支。

立訊快速侵蝕原本由鴻海、和碩主導的iPhone組裝市場，雖然iPhone組裝生意毛利微薄，但卻等於是整個iPhone供應鏈的「總承包商」；蘋果未來想用什麼樣的零組件、有什麼新計畫？組裝廠都會第一時間知道，立訊在iPhone影響力擴大，將對整個iPhone供應鏈裡的台廠帶來巨大改變。

一則重訊　觸動紅色警戒

根據《財訊》報導，立訊進軍iPhone供應鏈的最新證據，源自於2021年5月7日的仁寶重訊。2021年5月7日，仁寶代子公司仁寶視訊電子（昆山）公司出售不動產，處分位於昆山市巴城鎮石牌立基路1881號的土地使用權及建物予昆山市新澄建設公司，交易總金額達9.56億元人民幣，處分利益為人民幣4.65億元。這裡原本是仁寶旗下的電視廠，再不處理，土地就可能被官方收回。

這樁土地交易，表面上和立訊沒關係；但回顧立訊在2020年7月時，買下緯創位於昆山的iPhone生產線，挾著地利之便，仁寶這座位於昆山的老廠房，其實早就被立訊看上。

《財訊》分析，2021年9月，立訊旗下子公司立臻精密智造（昆山）公布的「智能手機生產項目」建設項目環境影響報告就揭露，將打造一個智慧手機年產量高達547萬支的生產基地，預計2022年竣工。

2021年10月29日立訊更進一步公告，立臻科技智能科技園區正式開工，總投資金額超過110億元人民幣，「主要產品是智能手機和Mini LED屏」，大陸媒體指出，全面擴產後預計實現年產值1000億元人民幣，一期租賃巴城國有企業城發公司廠區進行改造升級，建築面積約18.3萬平方米，規畫14條生產線；2期項目建築面積約79萬平方米，規畫25條生產線。

這裡指的巴城國有企業城發公司正是新澄建設，計畫第1期開發基地，也是仁寶售予新澄建設的廠房，如今成為立訊的生產基地。

「我們的人都跑去立訊了！」一位電子供應鏈廠的高層向《財訊》透露，立訊為了新廠做準備，正在大張旗鼓地招兵買馬，延攬各路人才。「現在台商都能出脫就出脫，畢竟中國現在政策風向轉彎，又有美中貿易戰的壓力。」一位電子代工製造產業高層觀察，台廠相繼拋售在中國的工廠，已是難以避免的趨勢。

(本文截自財訊651期，詳全文)

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