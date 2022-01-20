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半導體產業結構改變消除短期缺貨疑慮 魏哲家超樂觀揭台積電成長3大關鍵

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林宏達

過去，台積電大部分營收來自手機晶片，但在2021年第4季法說會上，台積電總裁魏哲家清楚指出，由5G和高性能運算帶起的大趨勢，將帶動台積電營收高速成長。而這股大趨勢帶起的需求，對半導體產業的影響，將更甚於短期缺貨的衝擊。

今年資本支出　超過1兆元

根據《財訊》報導，日前台積電舉辦法說會，宣布台積電在2021年第4季的合併營收為4381億元台幣，較前年同期成長21%；單季每股盈餘6.41元的成績單，2021年台積電每股盈餘高達23元，賺進兩個股本。由於過去1年台幣匯率居高不下，對台積電毛利率造成2個百分點的影響，但即使如此，台積電在去年第4季的毛利率仍高達52.7%，較上一季51.3%的水準上升，但略低於2020年第4季54%的毛利率。但是2021年第4季，台積電營業利益率為41.7%，較上一季41.2%的水準略為提升。

值得注意的是，在這次法說會前，部分投資法人認為2022年若景氣反轉，半導體產業將有風險。但這次魏哲家用清楚的邏輯反擊，強調「已觀察到半導體產業結構性的需求」，他更直接宣布，台積電2022年的資本支出，將上調為400億至440億美元的區間，換成台幣，台積電2022年對產能的投資，最高可達1.2兆元台幣。

當然，《財訊》報導指出，台積電在投資新產能之前，會對需求加以精算。2019年時，台積電的資本支出為149億美元，到2021年，上調至300億美元；過去1年，所有人都感受到台積電在台灣高速擴廠的威力，沒想到，2022年，台積電的投資還要較2021年增加至少33%。

這筆錢要花到哪裡去？魏哲家解釋，其中70%到80%投資先進製程，「包括2奈米、3三奈米、5奈米和7奈米平台，10%用於先進封裝和光罩，另外10~20%用於特殊製程。」

台積電為什麼敢砸下兆元投資？《財訊》分析，魏哲家在法說會中不斷提到「Mega Trend（大趨勢）」這個字，他認為高性能運算、車用和5G，使得電子產品使用的矽晶圓大幅增加，使得台積電未來幾年將持續高速成長。

他解釋，過去1年，高性能運算平台帶進的營收就成長34%，手機平台成長8%，物聯網成長21%，汽車去年營收年成長51%。2021年，台積電營收44%來自手機平台，37%來自高性能運算平台。如果以使用的技術分，2021年第4季，5奈米帶進的營收已達台積電總營收23%，7奈米則占27%，兩者相加已占全公司的一半。此外，28奈米和16奈米分別占台積電營收11%和13%，兩者相加，占台積電營收1/4。

(本文截自財訊651期，詳全文)

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