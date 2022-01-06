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確定第三劑疫苗間隔縮短為三個月 指揮中心這天公布適用對象

疫情創造新需求 台日暢銷商品比一比 2022消費關鍵字：居家、偽出國

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／孫蓉萍

2021年新冠肺炎仍時時擾亂我們的生活，消費習慣也出現重大改變。《財訊》報導指出，一些業者因此享受天上掉下來的商機，也有些業者只能眼睜睜看著客源流失。

回顧2021年，原本被認為是防疫模範生的台灣，5月開始全國進入3級警戒，大家減少外出，對零售業者造成衝擊，即使之後解禁，營業額也回不到從前。經濟部統計處的數據顯示，百貨公司2021年1~11月營業總額為3055億元，約比前1年同期減少5%。

根據《財訊》報導，2021年10月周年慶時消費者報復性消費，回應業者的熱情促銷，以遠東SOGO百貨公司為例，周年慶業績達標，但先前3級警戒的影響太大，全年業績仍較前1年微幅衰退。

百貨突圍　電商網購翻倍漲

由於2021年5月到7月買氣急凍，SOGO販促部媒體課經理曹春輝指出：「我們以OMO（線上與線下融合）策略應對，透過自營電商通路，搭配直播銷售和無接觸販售業務，來維持業績。SOGO自營電商istore 2021年業績比前1年同期有倍數成長。」

根據《財訊》報導，零售業網路銷售金額逐年成長，在疫情嚴峻的2021年第2季，台灣網購金額達到1059億元，創單季新高。東方線上E-ICP消費者行銷資料庫2021年的資料則顯示，網購主力仍是25到39歲，但近3年，更年輕和熟年族群的網購比率飛速成長。13到24歲超過7成曾經網購；50到64歲民眾也有4成曾經網購，疫情更助長了這樣的增勢。

餐廳不能內用，是疫情下的受災大戶。經濟部的數據指出，餐館2021年6月營業額跌到谷底後反彈，但1~11月的營業總額為5443億元，比2020年同期減少約8%。業者為了求生存，紛紛與美食外送平台合作。一家自助餐店的業者就說：「大家已經習慣叫外賣，我們這種沒和外送平台合作的傳統小店，生意再也回不到以前了。」

無現金支付　消費習慣改變

根據東方線上統計，44%的消費者使用過外送平台服務，當時北部疫情比較緊張，加上北北桃是平台服務首先開展的地區，這裡有過半消費者都有使用經驗，有3成甚至每週至少叫一次。不只餐廳，SOGO百貨小吃街、7-ELEVEN也推出外送服務搶市。

除了懶人習慣在解封後已經很難回頭，另一個回不去的習慣是無現金支付。《財訊》2021年8月委託波仕特公司調查的結果顯示，疫情爆發後，69%的民眾使用非現金支付的次數增加，原因最多是因為不必接觸現金（占78%），其次是網購次數增加（50%）。

(本文截自財訊650期，詳全文)

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