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確定第三劑疫苗間隔縮短為三個月 指揮中心這天公布適用對象

挾著價格、供應兩大優勢 能繼續維持高成長嗎？ 聯發科猛攻高通 決戰關鍵在毫米波

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林宏達

「未來5五年，聯發科成長動能十足…做到20個Billion（指聯發科美元營收），也不會太久…未來幾年，百分之十幾的成長，是看得到的。」2021年12月16日，聯發科副董事長暨執行長蔡力行在聯發科記者會上公開表示。

不過，過去3年，聯發科營收和獲利剛經歷狂飆大成長，連蔡力行也坦言，「2022年成長幅度恐難跟過去3年相比」，他一向小心謹慎，為何此時還敢大膽喊出未來5年的長期目標？

《財訊》分析，回顧過去3年，聯發科在董事長蔡明介的帶領下，2021年前3季的營收較2019年同期增加超過1倍，從1800億元台幣翻上3600億元；營業利益增加超過4倍，從2019年前3季163億元台幣的水準，增加到783億元。

看數字：中國市占狠甩高通

同一時間，競爭對手高通公布2021年9月的年度營收，只較2019年增加38%，營業利益也只年增27%。高通的增長幅度，顯然不像聯發科這麼大。

「聯發科是過去幾年，中國5G市場的大贏家，」外資法人如此評論。

時間回到2019年11月，根據中國信通院的市場調查數據顯示，這1個月，中國5G手機出貨量只有507萬支；但到2021年11月，中國5G手機出貨量高達2897萬支，3年增加4倍以上。

而聯發科致勝的關鍵，就在於中低階手機市場。《財訊》分析，根據彭博社調查的資料顯示，2021年11月，售價250美元以下的中低階手機，占整個中國5G手機的市場份額增至33.5%，「聯發科在這個市場裡的市占率高達81%，」報告中分析，「整個中國5G市場，聯發科的市占率也破紀錄地站上60%，高通則維持在35%左右。」

中國內需下滑，反而讓過去以中低價市場為主的聯發科，市占率快速上升。2021年聯發科不只在中國整體手機晶片市占率站上40%高峰，更是全球手機晶片市場市占率40%的龍頭。手機晶片在2021年占聯發科營收比重高達56%，是推升公司大成長的主要動力。

《財訊》報導指出，價格策略，是聯發科挑戰高通的關鍵武器，目前看來，聯發科持續以高規低價的策略，侵蝕高通在手機市場的市占率。根據彭博社的資料指出，2021年第1季時，高通和聯發科晶片價格差距只有28%，但2021年3月到9月，兩者的價差已擴大到47%。

(本文截自財訊650期，詳全文)

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