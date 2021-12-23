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58歲才起步 許美雲開啟神奇的破紀錄之旅 冠軍健力老媽翻轉歐巴桑人生

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／蔡百蕙

根據《財訊》報導，61歲的許美雲，綽號「健力老媽」，雖然58歲才開始練健力，卻從第1年開始，就年年拿下台南市市長杯和美國精英杯等經典健力錦標賽冠軍，目前是全國紀錄保持人。她說：「下一步的目標是要打破世界紀錄！」

85公斤的家庭主婦 一番抗拒後開啟健力人生

「我以前連追垃圾車膝蓋都會痛。」許美雲接受《財訊》採訪時說，在接觸健力之前，她完全不運動又熱愛美食，個子嬌小只有156公分，體重卻達85公斤，經常腰痠背痛，每次健檢都是整排紅字，一再被醫師警告。

正好她的小兒子謝鎮陽從大學起就練健力，還擁有教練執照，眼看著許美雲體重已影響到身體健康，「從出生有記憶以來，媽媽都是胖的」，認為健力既可鍛鍊肌力又可減重，正符合許美雲的需求，就拉媽媽一起來練。聽到兒子的建議，許美雲一開始極力抗拒，說「去運動場走走路就好了」。於是，小兒子乾脆先斬後奏，幫她報名兩期健力基礎班，為了不浪費報名費，許美雲只好硬著頭皮去練。

根據《財訊》報導，剛上健力課程時，無論教練說什麼，許美雲總是有聽沒有懂，背個20公斤的空槓就覺得重，而且槓鈴總是歪一邊，要蹲下去也覺得吃力。幸好課程結束後有兒子幫她補習，帶她從操作機械式器材起，加強訓練，讓許美雲慢慢地適應，甚至練出興趣，接觸健力3項才兩個多月，兒子就鼓勵她去報名比賽。

《財訊》分析，與一般人較熟悉的健美不同，健力3項比的是蹲舉、臥推和硬舉，看誰能用最重的重量完成動作。58歲去跟人家比力氣？許美雲沒想太多，只當一次期中考試，就去參加了2018年的台南市市長杯健力錦標賽。雖然志不在得名，但第一次上場卻難免緊張，在比蹲舉項目時，沒等到裁判的口令就下蹲，即使完成動作仍被判失敗。

年紀最大的女性選手 3年內連番突破多項紀錄

有了這次經驗之後，接下來參賽就順利許多，3年內，許美雲陸續地征服了2019年全國精英杯經典健力錦標賽、2020年台南市市長杯健力錦標賽和2021年全國青年杯健力錦標賽等長青組冠軍。在健力圈慢慢地闖出了名氣，現在去比賽時，裁判長會特別向現場觀眾介紹，請大家拍手歡迎「年紀最大的女性選手。」

(本文截自財訊649期，詳全文)

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