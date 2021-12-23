晶圓代工燒錢不賺錢 輝達、高通先後離去 三星人事大搬風 聚焦設計製造一體化

文／林宗輝

根據《財訊》報導，近期，南韓三星進行人事調整，這一次令人矚目的變動，包括消費電子事業和行動事業合併為SET部門，由韓宗熙執掌；涵蓋關鍵半導體業務的「設備解決方案事業」由慶桂顯接任；原共同執行長金奇南則接下三星綜合研究院院長，並升任三星半導體部門會長。

淨利率不如聯電 力拚轉型

根據《財訊》報導，金奇南接任三星半導體會長和研究中心主任後，將可能推動更全面的布局，並統整全三星集團的技術資源分配，以及與政府政策的溝通工作。不過，值得注意的是，接任三星電子執行長的慶桂顯，其專業背景集中在記憶體技術上，而原執行長金奇南，則是以晶片設計和晶圓代工專業見長。三星為其半導體業務選擇新的領導者，可能暗示三星未來發展其半導體事業的策略方向。

要了解三星未來的走向，必須先探究，是什麼逼得三星不得不破除過去作為企業根本的3大部門鼎立結構，也要進行重組？最大的原因恐怕還是晶圓代工事業在擴大資本支出之後，結果仍不如預期，因此三星大規模調整組織與人事，是希望透過策略調整，徹底改變晶圓代工在三星集團中，既燒錢又賺不了錢的尷尬地位。

《財訊》分析，三星從2019年開始投入重金全力發展晶圓代工，當時喊出在10年內投資超過1100億美元發展晶圓代工與系統晶片設計能力，開啟了與台積電之間的資本支出競賽。

如今兩家晶圓代工巨擘交出截然不同的成績單，台積電營收與市占不斷攀升，毛利率與淨利率也屢創新高；相較之下，三星的晶圓代工市占率反而從18.5%下滑至17%，2021年第2季晶圓代工事業淨利只有2.62億美元，淨利率僅達個位數百分比，甚至不如聯電與中芯等2、3線晶圓代工業者。

《財訊》報導指出，造成此結果的原因有兩個：首先是良率無法有效提高，導致輝達、高通等重要客戶無法滿足市場需求；其次是三星的同世代產品性能一直都遜於台積電，這導致客戶在三星投產的產品表現往往都比台積電的同製程遜色。

例如，高通的新旗艦晶片Snapdragon 8 Gen 1使用三星最新的4奈米製程節點，但能效表現明顯低於採用類似架構的聯發科天璣9000，後者使用台積電的4奈米製程。

(本文截自財訊649期，詳全文)