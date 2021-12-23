蜜月行情雷大雨小投資人停看聽 新股掛牌賣壓就湧現近6成股價消風

文／涂憶君

「你看八方雲集興櫃股價都可以衝過兩百元，上市表現應該沒問題！」、「力積電好多法人報告都看到90元，掛牌價又很親民，一開盤趕快買來放！」2021年首次公開發行（IPO）市場有多檔高人氣股接力掛牌，吸引空手投資人企圖在剛掛牌、無漲跌幅限制的前5日（俗稱蜜月期）買進賺價差。但數據顯示卻頗為殘酷，近來IPO股的蜜月期股價最終都以下跌居多。

《財訊》分析，過去，IPO股因為剛掛牌的前5日飆漲空間無限，對投資人產生莫大吸引力，尤其2019年是台股萬點從天花板變地板的關鍵1年，大盤資金簇擁，15檔IPO上市股就有8檔出現蜜月行情，是近年比例最高的1年，加深了投資人對蜜月行情的期待。

人氣股力積電 也難賺價差

但實則上，《財訊》分析，近來IPO股並不容易出現蜜月行情，像是2021年至12月20日為止，上市櫃共有28檔新掛牌股，其中，如果投資人在個股第1天掛牌就成功以開盤價買進、又在第5天以收盤價賣出計算，只有12檔個股、約4成的比率股價走揚，反之，有近6成的個股蜜月行情失靈，就算是超高人氣股力積電幸運賣在蜜月期的盤中最高點，價差也極小；另外像是富采、安格、台微醫等，加上證交稅、手續費等費用後，以盤中最高價賣出最終也是賠本出場。

一位承銷商高層接受《財訊》採訪時表示，新股掛牌初期其實是各路賣壓最匯集的時刻，此時不只會面臨競拍、抽中便宜承銷價的投資人的賣盤，也還有員工低價認股的拋售潮，以及部分股東趁著股票流動性較興櫃更活絡時趕緊下車，這時如果沒有更強而有力的資金力挺，股價很難有所表現。

尤其是，如果產業「不新」，或是個股沒有「爆發性」，更難有強力的資金大膽在IPO時期上車。寬量國際執行長李鴻基觀察到，現在的外資對於「新經濟」的IPO股較容易埋單，否則買盤可能偏弱；國泰證期顧問處經理蔡明翰則舉例，二一年有些個股在興櫃表現非常強，市場也很看好，但掛牌後苦無表現，這是因為「當所屬產業不是當下的人氣族群，且連龍頭股都區間盤整時，新掛牌股就容易出現股價調整。」

所以，在面對沒有漲跌幅限制的蜜月期時，投資人不應該盲目搶進，應該先確認大盤氛圍有利多頭後，再從基本面、籌碼面、興櫃的股價表現等3大細節做足功課，才能確定是否該趕緊上車。

(本文截自財訊649期，詳全文)