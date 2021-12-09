《地主自助》台北市公辦都更2.0住戶團結搶頭香 士林36年地標老建築不靠建商成功整合99名地主

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／游筱燕

車水馬龍的台北市重慶北路4段上，往士林方向的百齡橋旁，有一棟樓高12層、外觀酒紅色的住宅大樓「松柏大廈」；這棟大樓是士林社子人的回憶，也是早期當地的指標建築，遠眺仍看得出往日氣派，只是不敵歲月痕跡，不得不認老。

昔日氣派建築　安全問題逐漸浮現

根據《財訊》報導，日前台北市政府推出「公辦都更2.0」，對於想合作都更卻不知道如何著手的社區，由市政府領頭，居中協調溝通，再對外招標建商；這項措施頗獲好評。台北市都市更新處處長陳信良表示，松柏大廈是公告發布50天內，第一個帶著9成地主意願書來參與的社區，讓他印象深刻。

松柏大廈住戶彭宇豪帶著我們走訪社區，「外牆瓷磚會掉落，有一次掉下水泥塊，好幾次被建管處要求改善，一有地震來，我不是擔心自己安危，是先關心瓷磚有沒有砸到路人，這要負民刑事責任的耶！」921大地震後，松柏大樓的問題慢慢浮現。

根據《財訊》報導，彭宇豪與太太是土生土長的台北市社子人，4年前一圓買屋夢，搬進他們從小看到大的地標社區。哪知道住進第1年，就被通知自家漏水到樓下，第3年換樓上漏水下來；檢查廁所，發現廁所上方的水泥剝落嚴重，梁柱也損壞。只要一有地震，就聽說哪戶鄰居室內又裂了縫開始滲水，進而興起都更的念頭。

彭宇豪打聽得知，10年前也曾有住戶想要推動都更，鄰居說「建商一聽到是12層的大樓，直接拒絕」，「再找建經公司試算，好久沒有下文」，後來不了了之。

為什麼都更這麼難？《財訊》分析，36年屋齡的松柏大廈，共有87戶，地主有99人，有些地主沒有房子權狀，卻有地下室權狀，產權複雜。

一位都更專家指出，這是建商最不想碰的案子，因為要整合的所有權人數太多，房屋所有權與土地所有權屬不同，有的人有房屋沒有土地，或有土地沒有房屋，十分複雜。此外，建築物是原容積實施前興建的，既有建築樓地板面積大於法定容積，住戶都更危老後獲得的獎勵有限，因此改建後想要分回原房子的室內使用面積幾乎不可能，都使得推動改建難上加難。

產權複雜地主多　建商敬而遠之

彭宇豪接受《財訊》採訪時，表示，直到2020年6月，捷運工程局來里民中心開北環段Y24站的說明會，提到重慶北路4段上沒有出口，有人當場氣得離席，問捷運局有無解方？官員回答，除非有人願意捐贈私地，或是社區先都更再捐贈出口。這才讓社區住戶的都更意願更加凝聚。

(本文截自財訊648期，詳全文)

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