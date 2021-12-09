關鍵人物莊嘉明談電動車大廠的人與事 特斯拉與Lucid情牽台灣18年的祕辛

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／林宏達

「本是同根生，相煎何太急。」11月1日，馬斯克在個人推特上用中文貼出曹植的七步詩句，引發網友熱議。外人無從得知他的本意，但可以確定的是，那個週末正是與特斯拉「同根相生」的美國電動車品牌Lucid首次交車的日子。

這是一個值得台灣電動車產業注意的新聞，因為Lucid和特斯拉不但系出同源，而且都和台灣有深厚的淵源。過去多年Lucid都在台灣研發電池相關技術，至今在台北內湖仍有研發基地。近日，《財訊》獨家採訪曾參與Lucid創立過程、現任創奕能源技術長的莊嘉明，揭露過去18年特斯拉、Lucid和台灣之間的綿密關係。

矽谷創業家　4家拚到上市

莊嘉明是台北人，建中沒讀完，就跑到美國康乃爾大學念電機工程，採訪當中偶爾還會跳出幾句台語。他是標準的矽谷創業家，職業生涯當中，已經4次成功將公司從零開始做到上市，「第5次，會發生在台灣。」採訪時，他笑著說。

根據《財訊》報導，故事要從1981年的慧智（WYSE）公司說起。慧智公司由香港人謝家鵬（Bernard Tse、Lucid創辦人）創立，是一家做終端機的公司，擅長工程技術創新，跟台灣企業有很密切的合作關係。「我們那時在HP（惠普）要300元才能做出來的鍵盤，慧智50元就做出來，我看到這一點，心想不能再待在HP這個溫室裡，就跳到慧智去了。」莊嘉明補充說，「謝家鵬的太太楊雯君是台灣人。」

1980年代，正是矽谷創業創新精神的高峰，慧智從創立到那斯達克掛牌，只花了3年半。莊嘉明就在那裡，認識了後來特斯拉最早期的創辦人馬汀．艾伯哈德（Martin Eberhard），結成一輩子的好友。本刊也寫信向謝家鵬本人求證，他證實莊嘉明不但曾在慧智與他共事，也是後來他創立的車用電池公司Altieva大中華區營運負責人。

《財訊》報導指出，1988年，馬汀跟謝家鵬說，有繪圖能力的終端機將大有可為，但謝家鵬認為時間還太早。於是，馬汀就跳出去成立NCD（Networking Computing Devices），把莊嘉明挖去當經理，「NCD從創立到那斯達克上市， 只花了4年。」

「馬汀是一個很狂的工程師，他們真的有改變世界的企圖心。」莊嘉明回憶，NCD公司上市之後，馬汀再創立了一家電子閱讀器公司，「現在的電子閱讀器裡面，有很多的重要專利都是他的」；同一段時間，莊嘉明則回台灣參與創立彩富電子，就在這段時間，馬汀結束了電子閱讀器事業，創立特斯拉。

(本文截自財訊648期，詳全文)

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