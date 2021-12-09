關鍵推手群聯潘健成：卡在獨木橋上就一起死 聯電、美光和解關鍵 竟是一場糧食危機

文／林宗輝

《財訊》報導指出，聯電自從福建晉華事件，被美國司法部祭出兩百億美元巨額罰款，最終以折合新台幣18億元，約6000萬美元的輕罰收場；但另一場由美光發起的竊取營業祕密民事訴訟卻仍持續了1年之久。

今年10月時，更爆出聯電前工程師認罪，美光求償2700億元新台幣的金額，似乎落袋有望，就連美光總部也開始要提前慶祝這場勝利。

根據《財訊》報導，但不過短短一個多月，卻發生了巨大轉折。聯電與美光11月26日發布聯合聲明，宣布達成全球和解協議，雙方將各自撤回向對方提出的訴訟，聯電須向美光一次支付金額保密和解金，未來雙方將共同合作；美光也宣布擴大與聯電合作，向車用、行動裝置及關鍵客戶產品供應取得保障。

外界好奇雙方和解條件，聯電對此公告「本和解對本公司財務業務並無重大影響。」而根據內部人士透露，雙方的和解金低到離譜，聯電原本要大張旗鼓地宣傳，卻被美光阻止，因為這對美光而言是非常大的退讓，原本期待即將到手的賠償金可以讓財報數字更好看，如今卻成一場夢。

晶片荒影響農業工具機供應

《財訊》分析，但這對美光只是短期利空，更重要的是訴訟解決之後，對整體供應鏈帶來了莫大的幫助，尤其是半導體元件奇缺的汽車產業，更因此迎來曙光。

供應鏈對於美光與聯電之間的糾葛早就了然於胸，也深知這件訴訟事件已經成為整個供應鏈的瓶頸。因為美光本來自信會贏，所以姿態擺得非常高，而聯電對美光有心結，再加上原本產能就有限，所以美光相關的訂單並不會優先安排，造成美光產品缺貨狀況更加嚴苛。

知情人士指出，「美光的產品缺貨，甚至造成美國、全球的糧食危機，逼得美國政府不得不跳下來介入。」

原來，汽車電子零件的缺乏，已經影響到美國農業機具的供應與維修。

業界人士表示，美國農地廣大，是全球最重要的糧食生產基地，因為面積太大，基本上都是靠著自動化的農業機械在耕作、收成，要自動化就必須使用處理器與儲存元件，這些元件其實與一般汽車電子元件相通，美國不久前急著找台灣確保汽車電子產能，關鍵就在這裡。

(本文截自財訊648期，詳全文)