國人搶買高股息商品 市場規模暴增600餘億 3招看懂高股息ETF操作真相

文／涂憶君

《財訊》報導指出，「高股息」、「高殖利率」一直都是台灣投資人熱愛的關鍵字，加上今年上市櫃公司獲利迭創新高，明年股息配發想像空間無限，不只讓現有的台股高股息ETF總規模增胖不少，也讓富邦投信2度搶進，將發行新的高股息ETF，引發市場高度討論。

高股息ETF 商品趨多樣

據統計，目前台股中明確用「高股息」、「高息」命名、能讓股民一眼就能分辨出是台股配息型ETF的共有5檔，今年以來規模大增逾600億元，創下單年度最大規模成長的紀錄。

《財訊》分析，截至12月3日為止，光是這5檔ETF市場規模已近1600億元，投資人願意埋單，造就投信繼續切入這塊龐大市場。2020年群益投信一度申請台灣ESG永續高息精選30指數認可，今年又有富邦投信將成立富邦特選高股息30（00900），據聞，國內一家大型投信明年也將發行新型高股息ETF。

但是，在ETF指數編製方式推陳出新下，投資人絕對不能看到「高股息」就盲目買進，因為非常有可能買到不符合自我投資屬性的商品。

根據《財訊》報導，一位投信高層認為，近年發行的高股息ETF，除了「股息」外，連「資本利得」都企圖兼具，但有投資經驗的人都知道，賺股息和賺資本利得，是兩種截然不同的投資邏輯，很難在同一個基金池中一舉兩得。

所以，多位資深投信經理人都建議，想買入高股息ETF的投資人，仍應回歸「領息」的本質，抓住最重要的3大核心，分別是搞懂商品設計特色、是否有穩定殖利率、是否能順利填息。

像是元老級的元大高股息的商品特色，是「預測明年殖利率高」的個股，國泰永續高股息找的是「歷史殖利率高且穩定」的個股，元大台灣高息低波、復華FH富時高息低波則再加入降低波動的智能投資（smart beta）因子。

《財訊》報導指出，近期將發行的富邦特選高股息30，則是為了追求比現今市場商品更高的股息，每年將會有3次大幅度換股，以搭上不同時期的除息潮；但富邦投信也不諱言，3次的換股調整分別會創造7成以上的周轉率，導致每年將直接產生1%左右的高交易成本，手法創新，卻也直接挑戰市場上對高股息ETF的既定印象。

(本文截自財訊648期，詳全文)