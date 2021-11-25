身陷新能源車與手機事業兩大錢坑 格力電器又遭重罰中國空調女王董明珠如何挺過風暴？

文／羅文欽

要說中國最長袖善舞的女企業家，無人能出「營銷女王」董明珠之右。根據《財訊》報導，活力充沛的董明珠，不僅主掌全球最大空調企業格力電器，並且活躍於中國大大小小的財經活動，頻頻向知名男企業家發出「戰帖」，還趕上「帶貨直播」的潮流，當網紅賣產品，不斷製造話題。

更甚者，身為全國人大代表的她，還會緊緊把握每年3月出席中國「兩會」（全國人大和政協會議）的機會，在這個政治大拜拜的間隙「打擦邊球」，向來自全球的媒體推銷格力產品和她自己。

空調業務員 賣到全球最大

鎂光燈之後的董明珠，是一位十足的工作狂。根據《財訊》報導，她自稱已經30年沒有休過假，自己是一個不會享受生活的人，還奉勸年輕人「不要怕累，不要休假」。對待員工，董明珠恩威並重，她要求女員工必須留跟她一樣的髮型，否則開除；另一方面，董明珠又不吝於給予員工福利，除慷慨發股票，還承諾送8萬名員工每人一套房。

這樣一位集話題於一身的女企業家，她的個人歷練，以及如何帶領格力打敗歐美群雄，成為全球最大的空調企業，一直為外界所津津樂道。

《財訊》分析，董明珠於1954年出生於江蘇南京普通家庭，專校畢業後，在南京一所化工研究院覓得行政工作，其後結婚生子；原本平淡而幸福的生活，卻在兒子兩歲那年，丈夫病逝。遭此打擊的董明珠，毅然決定南下廣東重啟人生。

1990年，36歲的董明珠考入一年前剛成立的珠海國企海利空調工程公司（格力電器前身），成為一名基層業務員。在此之前，董明珠完全沒有跑業務的經驗，接下這份工作之後，她靠著死纏爛打的精神，不斷取得驚人業績；例如上任後40天就幫公司追回一筆42萬元（人民幣，下同）的款項；工作第一年創下1600萬元銷售佳績，占全公司銷售額的八分之一。

第二年，格力電器成立，公司派董明珠去家電業一級戰場的南京開拓市場，她很快就簽下一筆二百萬元的空調大訂單。1996年，董明珠帶領格力銷售團隊打敗春蘭公司，成為中國空調業冠軍。

(本文截自財訊647期，詳全文)