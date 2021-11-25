給足誠意換來信任 連雲建設完成不可能的任務 最快速危老案！8個月整合90位地主

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／江明聖

《財訊》報導指出，位於台北市捷運忠孝復興站的都更案「台北之星」即將開賣，而就在斜對面、距離不到100公尺，也有一整排18棟連棟透天老房已經整合成功，今年10月分舉辦住戶重建感恩餐會，讓附近住戶爭先恐後地在問：「怎麼可能？」這麼快就完成整合，直呼不可思議！

此案便是「忠孝懷生危老重建案」，從第一次說明會到簽約乃至於信託完成，只花了8個月的時間，讓多達90位地主點頭答應，並於今年1月通過危老申請案，10月底拆屋、預計2022年6月就能動工，也堪稱整合速度最快的案件之一，背後推手，就是連雲建設總經理蔡漢霖。

《財訊》分析，連雲建設前身，早在1945年創立，自新北市三重區發跡，迄今已有超過70年的建築底蘊。第一代創辦人蔡連生，是新北市首名開業建築師、傳承到第二代蔡錫圭，為經典建築「泰安連雲」催生者，至今第三代接班人，也就是蔡漢威、蔡漢霖兩兄弟，都是建築本科系出身。

問起「忠孝懷生危老重建案」為何能夠整合這麼神速？「全靠與地主一約到底，合作條件給足，誠意一次到底。」接受《財訊》採訪時，蔡漢霖直白點出整合成功的原因。這個作法聽來簡單，但執行起來並不容易，最為關鍵的是，還是取得所有地主認同和信任。

蔡漢霖認為，都更案沒有「絕對」合理的條件，基於售價的預估、造價的評定、設計規畫、利潤空間，乃至於風險管理無一不是變數。即使一開始有公開的說明會，但到了要簽約的時候，大多數都採用分別洽談的模式進行。

公開透明　不怕住戶相比較

分別洽談會導向何種結果？「最信任實施者、最配合的，也就是第一位簽約的住戶，條件反而是所有人之中最差的，而最後一位的談判籌碼卻是最多的。」蔡漢霖坦率地說，就像你去銷售中心買預售屋一般，所有人都不相信建設公司所開的條件是鐵板一塊。

也因如此，大多數都更案在一開始整合時，就耗去巨大的時間與人力成本，在攻防戰中耗盡精氣神，最後胎死腹中。「就是分別洽談，引出人性的貪婪，使所有努力最終付之一炬」。

《財訊》報導指出，因此蔡漢霖採取的策略是，「所有人條件都齊頭式平等、一切公開透明」，以一視同仁方式簽約，條件一致，不讓住戶陷入「囚徒困境」之中，更不怕住戶互相比較。「所有人均是『一約到底』無一例外，他們才會信任你是真誠的。」

(本文截自財訊647期，詳全文)

【更多精采內容詳見】《財訊官網》

相關新聞

投入研發認證慘賠11年潘佳岳自嘲是瘋子 晨暉靠數據說話要做保健食品英特爾

根據《財訊》報導，保健食品商機龐大，晨暉「娘家大紅麴」今日響亮的口碑，背後其實是潘佳岳為了堅持打好基礎，經歷十年燒錢調頭寸的慘賠所換來的。

信守承諾退出政壇沉潛三年忙募資 姚文智「自由說台灣故事」的電影夢

2018年台北市長選舉失利後，姚文智退出政壇。根據《財訊》報導，這三年來他歷經辛苦籌資，描述綠島女性政治犯的故事《流麻溝十五號》，終於開拍，姚文智也跨出電影事業的第一步。

給足誠意換來信任 連雲建設完成不可能的任務 最快速危老案！8個月整合90位地主

根據《財訊》報導，不到一年就完成台北市「忠孝懷生危老重建案」整合，引發外界高度關注，連雲建設總經理點出成功的關鍵：須取得所有地主認同和信任。

身陷新能源車與手機事業兩大錢坑 格力電器又遭重罰中國空調女王董明珠如何挺過風暴？

根據《財訊》報導，中國最大空調企業格力電器，近年股價不斷走低；11月再因產品瑕疵被美國政府重罰9100萬美元。被譽為中國「營銷女王」的董明珠，將如何因應這場白色家電的變局？

一部該修的公益信託法 一道難解的習題 修法牛步關關嚴防公益信託控股化

根據《財訊》報導，討論多時的《公益信託專章修法》草案，終於在11月上旬進入立法院一讀程序，不過信託業者卻憂慮未分級管理，恐扼殺公益信託發展。

前十大流動股東明顯減持 本益比還低於立訊 工業富聯股價重挫 鴻海小股東心驚

根據《財訊》報導，3年多前，工業富聯光速過會，震撼全台；但掛牌之後，數個月內就跌破發行價，今年，前十大流動股東多選擇減持。這件事，對鴻海股東會有什麼影響？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。