投入研發認證慘賠11年潘佳岳自嘲是瘋子 晨暉靠數據說話要做保健食品英特爾

文／陳又嘉、尚清林

《財訊》報導指出，提及「娘家大紅麴」，連不是本土劇的觀眾，或多或少也曾聽說甚至買過，根據尼爾森統計，「娘家」的主力產品大紅麴及益生菌，坐穩台灣保健食品的市占龍頭。但外界可能不知道，這款熱銷商品的幕後推手，其實是晨暉生技公司，「這可是經歷十年的深蹲，賠了一拖拉庫才有今日的成績單。」晨暉生技總經理潘佳岳形容。

談及晨暉生技創業的過程，接受《財訊》採訪時潘佳岳說，從大學時期就已經開始創業，但真正與生技搭上線，主要還是要歸功於父親台大教授潘子明，他是台灣紅麴研究的國際權威，也是公司最重要的資產；不過，專注研究的潘子明，起初不願意將實驗結果商品化，認為投入生物科技產業的開發需要龐大資金支撐，而過去有太多教授轉入商場失敗的案例。

砸錢認證 結果一虧十多年

「如果你的研究能幫助人，就應該去做！」接受《財訊》採訪時，潘佳岳說，在母親這番話感動下，最終促成父子合作，讓晨暉誕生。「結果真的，最初的5000萬元資本額，不到9個月就要見底了。」潘佳岳回憶起燒錢的日子，每日除了挽起袖子處理公司大小事以外，就是與合夥重要股東籌措資金，搞得焦頭爛額。

他指著辦公室前陳列的一排排專利認證，就是前10年持續不斷地各種臨床試驗，和取得國際認證，「就是堅持要做，我是瘋子。」潘佳岳說起創業時期，巨額虧損的主要原因。他強調，即使是試驗也有高低階之分；以毒性測試為例，可以送至一般大學實驗室進行試驗，晨暉卻委託擁有優良實驗室操作規範（Good Laboratory Practice, GLP）的美商測試，同樣的試驗內容，卻是天差地遠的規格與費用。

「公司成立的前10年，每年平均虧損7000萬元，直到第11年，虧損才大幅縮窄至1800萬元，好不容易在第12年才終於獲利3900萬元。」潘佳岳說到此處略帶激動，那段虧損期沒有一位股東選擇退出或勸他放棄，「因為股東們知道晨暉的研究扎實，產品走在正確道路上。」

他打趣地說，市面保健食品何其多，晨暉的大紅麴市占能高達9成？除了有民視以娘家的品牌全力加持之外，更重要的是，「誰會想將保健食品投入高成本，進行隨機對照雙盲臨床試驗？現在消費者已經很聰明了，當晨暉交得出科學數據，別家沒有，就有說服力。」

(本文截自財訊647期，詳全文)