信守承諾退出政壇沉潛三年忙募資 姚文智「自由說台灣故事」的電影夢

文／郭瓊俐

秋陽將街上的樹影打在百葉窗上，也在姚文智身上刻出一道道細影，戴著鴨舌帽、穿藍色襯衫的姚文智倚窗而坐，看起來十足像個沉靜的文化人。 根據《財訊》報導，退出政壇三年，姚文智現在是「湠臺灣電影公司」負責人，以及開拍中的電影《流麻溝十五號》出品人。此時他開口閉口，都是台灣影視產業的發展，還有「台灣100」大河系列電影的概念；過去政壇近30年的風光與失落，似乎已經離他很遠。

少年得志 北市長選舉重挫

《財訊》報導指出，姚文智33歲就當上高雄市新聞處處長、35歲擔任高雄市政府副祕書長，可謂少年得志；在高雄推動城市美學與文化創意活動，也有相當成績。2005年，時任高雄市長的謝長廷北上擔任行政院長，身為謝長廷子弟兵的姚文智，也進入行政院擔任新聞局局長。當時民進黨在立法院「朝小野大」，講話直來直往的姚文智，成為藍營立委炮火集中的箭靶，他也毫不退讓，時常和立委有激烈言詞爭辯，後來更因東森新聞S台撤照等風波喧騰一時。

謝長廷卸任閣揆後，姚文智在高雄參選立委敗北，轉而回到出生、成長的台北市士林、大同區耕耘基層，2012年擊敗尋求連任的國民黨立委周守訓，成為單一選區兩票制實施以後，民進黨在台北市第一位當選的立委；2016年他高票連任立委，政治前景可期。但2018年他堅持參選台北市長，雖然爭取到民進黨提名，當時台北市長柯文哲與民進黨「白綠分手」，卻分得曖昧不清，綠營支持者分裂，姚文智一路陷入苦戰。投票日前一週，姚文智宣布辭去立委以示決心，依然慘敗，他信守承諾宣布退出政壇。

根據《財訊》報導，說出退出政壇、不再選舉等話，之後又復出的政治人物比比皆是，姚文智卻真的離開政壇，也沒有接受任何職務安排。當初他表示要專心拍電影，也在2019年夏天成立「湠臺灣電影公司」，但3年來，他不接受媒體採訪，原因是「創業維艱，募資困窘」，他怕被認為拍電影一事「只是在吹牛」，直到資金與團隊全部到位，親自帶隊到綠島為《流麻溝十五號》舉行開鏡儀式後，心中已踏實的他，才願意談他的電影事業。

被問到為何要拍電影，接受《財訊》採訪時姚文智說，影視產業受到資本與市場的限制很大，台灣與中國市場懸殊，業界逐漸摸索出一條「水位公式」，4000、5000萬元以下的投資，還可以自由奔放，6000萬元以上的投資，票房至少要1.2億元才能打平，就要考慮進入中國市場，這時資金、關係、審批的考量都來了，只要想著中國市場，心中就有了警總，「警總已從台北移到北京」。

(本文截自財訊647期，詳全文)