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創辦第1代凋零 主要事業體營運未見起色 褪色的耐斯集團 2代接棒如何擦亮招牌

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／游筱燕

耐斯集團總裁陳哲芳10月31日晚間因急性心肌梗塞辭世，享壽81歲，他曾任國代、監委、國策顧問、海基會董事等要職。2012年耐斯集團創辦人陳鏡村因感冒引發肺炎，導致心肺衰竭，同樣享壽81歲離世。目前創業第1代僅剩陳鏡仁。

經營日用品起家　市值百億

根據《財訊》報導，陳哲芳家族原為雲林縣古坑鄉人，其父陳添壽與妻子李月女育有7男3女，日子過得清苦，後舉家搬遷到嘉義市。之後耐斯集團在1964年便由陳添壽3子陳鏡村、4子陳哲芳、5子陳鏡仁共同於嘉義創立。

3兄弟白手起家，推出耐斯洗髮粉，也在多數人用肥皂時推出全台第1支沐浴乳，奠定市場地位。知名品牌有566洗髮精、澎澎香浴乳、泡舒洗潔精、白鴿洗衣精等日用品。其後耐斯事業版圖不斷擴大，跨足食品、觀光休閒、金融等領域，擁有愛之味、劍湖山世界、耐斯王子飯店、國票金控、台灣新日化、雷虎科技等事業，集團總市值估計超過百億元。

《財訊》報導指出，但目前由陳家主導的愛之味、劍湖山世界及耐斯廣場等事業，都各自面臨經營上瓶頸。集團最主要營收來源愛之味，前身是國本企業，從生產豬雞飼料，到設立醬菜食品罐頭工廠，1983年才改名愛之味；主要產品為傳統食品、甜點、罐裝飲料、寶特瓶裝飲料，擁有TAF、TFDA雙認證的食品實驗室，走出市場區隔。董事長為陳哲芳的3子陳冠翰，總經理為陳鏡村的次子陳志展。

愛之味近年積極嘗試跨出海外，在中國亦有許多合資公司，聯名品牌於中國販售。2015年與雀巢進行品牌授權合作，拿下「雀巢茶品」、「NESTEA」等商標，負責雀巢茶品台灣市場生產、銷售、研發權利，合約授權時間為10年。

《財訊》分析，但因台灣飲品市場成長停滯，食品廠大者恆大趨勢，愛之味獲利長年不理想，20年來僅於2016年配發0.15元股票股利。

值得注意的是，愛之味的業外投資項目所影響的財務表現不低於核心業務，業外投資的台灣第一生化科技、耐斯企業外，還有劍湖山、其他金融資產、房地產等的投資，因此影響獲利表現。

根據《財訊》報導，其中持股逾40%的關係企業「台灣第一生化科技」，為專業寶特瓶飲料無菌冷充填ODM、OEM代工廠，愛之味所有產品都由其生產，約貢獻一半營收，另一半則來自如全家、味丹等的他廠代工。去年第一生化科技營收約20億元，獲利2億多元。

(本文截自財訊646期，詳全文)

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