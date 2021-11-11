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不畏外資年賣超5400億元台股半導體市值10年暴衝 外資換手不變心偏好兩大族群

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／洪綾襄

上市櫃公司第3季業績表現再次刷新市場三觀，單季獲利可望突破台幣兆元，前3季累計營收達29.475兆元，然而外資卻持續大賣台股。今年截至11月5日，外資賣超台股達5408.64億元，超過去年全年的5402億元，基本面被看好的半導體類股更是重災區。

外資股東結構　質量都改變

根據《財訊》報導，去年因疫情關係推升全球半導體缺貨潮，台灣因而被世界看見，外資卻連續兩年大幅賣超，持股比重掉了將近2個百分點，讓很多人懷疑外資是否不再青睞台灣半導體？

然而攤開買賣超數字來看，台股的外資持股比率仍在4成以上，外資持有台股部位的市值仍超過150億美元，「好像賣很多，但其實留下的部位市值還更大，」寬量國際（QIC）執行長李鴻基分析。

《財訊》與寬量國際共同檢視台灣半導體類股10年股權變化數據，發現台灣半導體產業與外資股東結構出現三大變化：第1，台灣半導體類股因為有外資的火力支援，10年來市值持續強勁成長；第2，產業新參者和轉型者，只要能引進外資力量，靈活槓桿變局，身價也能很快翻上好幾番；第3，油元基金退出後，台灣半導體的外資股東結構也出現質量上的改變。

李鴻基觀察，全球半導體龍頭在1990年的慘烈廝殺後，逐漸演化成全球下單晶圓代工（foundry）模式，只剩南韓三星和台灣台積電擁有從低階到高階的完整供應鏈，推升台灣半導體代工廠成為外資簇擁標的。

在台灣半導體類股10強中，就有4家都是做晶圓代工（台積電、聯電、世界先進、力積電），其中台積電外資持股高達7成5，聯電和世界先進的外資持股也將近4成。

矽智財力旺　寫下股后傳奇

也因為全球主要產地在台灣，背靠生產基地，矽晶圓相關公司市值也因此水漲船高，包括晶圓材料供應商環球晶、封測大廠日月光投控、采鈺等。

《財訊》分析，不過外資特別偏好、願意給予遠優於同業估值的，當屬IC設計中的IP（矽智財）族群。IP過去被歸類於IC設計，本身沒有生產工廠，只是將設計方案授權給客戶，就能收取權利金，這兩年晶圓出貨量持續放大，營收幾乎就等於是淨利，因此特別受到外資的喜愛。

台灣矽智財類股有智原、力旺、創意、晶心科及M31，一般投資人嫌貴，外資卻持續追捧，導致平均本益比超過40倍，比IC設計高出1成。

(本文截自財訊646期，詳全文)

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