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法人鎖個股衝績效結帳賣壓成潛在危機 搶進投信抱團股慎防搭上失速列車

聯合新聞網 / 財訊雙週刊

文／涂憶君

「智原的投信持股比率一下子就超過20%了！真的很少看過一檔股票短時間投信買得那麼多。」、「聽說下半年操作難度加大，投信輪番扛同一檔股票衝績效的現象非常明顯。」投信抱團股是最近投資界大肆討論的話題，股價飆風、看回不回，吸引散戶搶著上車，但這種看似不買會後悔、卻沒人敢保證哪天買了就住套房的個股，正維繫著籌碼面的「恐怖平衡」。

《財訊》根據業界傳聞與數據真實比對，發現共有6檔股票上半年原本不在投信的加碼名單，下半年卻被投信大力認養者，分別是智原、漢磊、朋程、晶宏、晶焱、強茂，雖然各自搭上矽智財（IP）、第3代半導體、車用、電子紙等有成長趨勢的基本面題材，但法人「上車」後總得「下車」，未來是否會因投信結帳導致連環賣壓？值得投資人關注。

該買？ 資金戰術堆出本夢比

此6檔股票年初的投信持股比率都非常低，除了智原維持在3%左右，其餘5檔都曾有一段時間低於1%；但從下半年開始，卻突然成了投信的最愛，持股比率增加7%至15%不等，尤其智原以一度增加近18%最多，加上這些個股都屬於中小型股，儼然成了投信衝刺績效最好的個股。

根據《財訊》報導，保德信投信大中華投資團隊主管葉獻文指出，下半年投信集中認養的現象比往年明顯，一方面是因為今年當沖熱度導致股價波動放大，經理人在操作壓力下集中買股愈來愈明顯；另一方面是權值股今年較不受青睞，轉出來的資金會往中小型具題材的族群聚焦。

曾任基金經理人的麒鑫投管執行董事黃豐凱也指出，這是寬鬆的資金追逐有限的股票導致的現象，且投信勇於買進未來較沒有疑慮的個股，像是晶圓代工、載板、IP等族群。黃豐凱舉例，智原可以飆得如此凶悍，主因就是來自於千金股力旺日前領漲整個IP族群，加上又是聯電子公司，未來聯電28奈米製程可望貢獻智原營收，「連做記憶體IP的力旺本益比都可以飆破百倍了，那同族群且成長趨勢確立的智原，就有很大的想像空間。」

不過，《財訊》報導指出，這些投信認養股，自今年下半年以來都已經有兩成以上的漲幅，尤其智原更是一度大漲超過1.8倍，所謂「漲多就是最大的利空」，怕的就是投信同心協力來到了山頂，只要有一家開出賣股第1槍，其他投信為了保住績效，也可能接力賣出，導致踩踏式的連環賣壓。

(本文截自財訊646期，詳全文)

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