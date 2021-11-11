前十大流動股東明顯減持 本益比還低於立訊 工業富聯股價重挫 鴻海小股東心驚

文／林宏達

《財訊》報導指出，2018年6月8日，鴻海集團旗下第一家在上海A股掛牌的公司—富士康工業富聯網（簡稱工業富聯）在上海A股敲鐘上市，當時這家公司只花了36天，就得到中國證監會發審委首次公開募股的審批，博得「光速過會」之名。陸媒當時預期，工業富聯有機會成為中國市值最高的公司，台灣股民也曾因為買不到工業富聯的股票，找上鴻海創辦人郭台銘求助。

工業富聯上市時的發行價13.77元人民幣，本刊在551期《財訊》就曾揭露，招股書中有兩個訊息值得鴻海投資人注意。第1，鴻海承諾，上市後36個月內，不轉讓股份；如果股票上市之後6個月內，股價連續20天低於發行價，鎖定期就要再延長6個月；就算鎖定期滿，2年內，鴻海也不能以低於發行價的價格賣出工業富聯股票。

跌破發行價 短期難解套

《財訊》報導指出，中國證監會還對工業富聯設下第2條防線：上市3年內，如果股價20日低於每股淨資產價值，主管機關就可以要求工業富聯、鴻海以及公司董事、高階主管買回工業富聯股票。

沒想到，工業富聯上市後，4個月後就跌破發行價，時間長達3、4個月；也因此，原本今年6月8日可以鬆綁的鎖定期，必須延後到12月8日。

不僅如此，《財訊》分析，今年4月之後，由於股價再次長期低於發行價，11月3日工業富聯的收盤價只有11.47元人民幣；依規定，自12月8日後的2年內，鴻海也不能以低於發行價的價格賣出工業富聯股票。

然而，相較於鴻海手握工業富聯約8成股權，卻根本無法動彈，工業富聯可以自由流通股份的前十大股東中，則出現明顯減持狀況。今年9月30日最新報告中，持有可流通股份的前十大股東中，有6家主要股東減碼；如其中原本持股最多的深圳深超光電，在招股書中也承諾3年不賣股，今年3月31日，還持有4.03億股，但今年解禁之後，9月30日只剩下2.73億股；其他如FGLP、共青城裕鴻投資管理合夥企業、Golden Frame等原本限售的大股東，也都出現期滿減持現象。

不過，根據《財訊》報導，今年9月22日，鴻海以重訊公告，工業富聯以不超過15億元人民幣，不低於10億元人民幣的金額，以每股不超過17.95元人民幣的價格回購股份。以上限計算，根據工業富聯公告，至少可買回5571萬股。顯示大股東無畏市場減碼，展現力挺決心。

只不過，工業富聯在第2季內，前十大自由流通的股東售股數量就超過這個數目，今年12月7日後，將增加166億股可自由流通，是現有流通股數的5倍，如果股價重回發行價，是否會遇到更大賣壓，外界都很好奇。

(本文截自財訊646期，詳全文)