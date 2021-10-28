豪宅探祕》上市櫃老闆、立委、醫界精英富豪都住在這裡

文／游筱燕

根據《財訊》報導，通膨疑慮加乘台積電設廠效應，沉寂多年的高雄豪宅市場，最近也動了起來。在地建商推估，今年高雄總價5千萬元以上的豪宅交易將可能超過30戶，與過去冷清市況截然不同。

「這兩個月很明顯，成交很多，上週賣了4戶，這週又賣4戶。」國城建設董事長特助洪士庭說到自家的豪宅大案「國城定潮」銷售狀況，連他自己都很驚訝。

國城定潮》感受到北部客群 買房比率漸攀升

《財訊》報導指出，預計明年農曆年前交屋的「國城定潮」，是高雄第一個全由國際團隊打造的案子，也是第一個引進米其林餐廳進駐營業的建案；這是高雄新十大豪宅中唯一還沒有交屋的建案。洪士庭表示，可以感受到北部客南下看房、買房的比率持續攀升，而且每坪已經調價3萬元，大多數客戶對通膨和營造成本上揚都有認識，不用多花時間去說服。因應成本墊高，洪士庭預計未來還要再調兩次價格。

鄰近「國城定潮」，同樣在亞洲新灣區範圍內的「遠雄THE ONE」，也有銷售佳績，賣出超過六成。遠雄房地產副總經理潘長俊表示，近來有許多客人在問該案作為招待所、私人度假宅的可能性，不少屬意看183坪的產品，認為當招待所才大氣，而目前116坪用來自住的產品已經快賣完。

據聞，京城代表之作「京城KING PARK」在10月也成交兩戶。京城建設發言人周敬恆不願證實，但他說該案推出至今已經銷售五成。

由於高雄的豪宅排名代表有錢人的聚落喜好，為此，《財訊》特別從實價登錄資料，抓出2020年以來的高雄豪宅交易資料，排列出新十大高雄豪宅王，並從居住的名人、所屬產業類別，看出他們的各自偏好。

《財訊》分析，從地區分布上來看，北高雄豪宅落在農16、美術館居多，南高雄豪宅則以圍繞亞洲新灣區周邊為主。上揚國際董事長林聰麟表示，由於南北高雄人口約各有60萬、70萬人，人口數相當，區域性客戶會有各自喜好。

業者觀察，以在地客來說，比如漁業、造船相關產業會喜歡住在可以看到海景的南高雄，如國硯的知名住戶就有中信造船創辦人韓碧祥。而在北高雄的岡山螺絲產業、仁武的航太產業，因為地緣性選擇北高雄，像是工廠在岡山的廢棄物處理公司可寧衛，一口氣就買下「京城KING PARK」4戶。

(本文截自財訊645期，詳全文)