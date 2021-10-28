甘冒染疫風險 願付天價聘金 蔡明興赴美外一章 盤點花旗消金嫁妝

文／洪綾襄

根據《財訊》報導，10月19日午後，疫情指揮中心公布國內新增5例境外移入個案，一例自美國返台的60多歲男性、於隔離期間確診的個案，竟是富邦金董事長蔡明興，震撼金融圈。

《財訊》報導指出，今年8月金管會才針對蔡明興包機出差費用核銷未建立內控程序等，開罰6百萬元，輿論重點一度聚焦於蔡明興搭乘私人飛機赴美，是否為公器私用？也納悶蔡明興就算完整接種了兩劑AZ疫苗，為何在此時堅持親自飛到疫情仍嚴峻的美國，自己更遭Delta病毒突破感染？

果不其然，10月21日晚間7點，富邦金代兩個子公司台北富邦銀行與富邦華一銀行，連發兩則重大訊息公告：「決議擬投資金融相關事業」，外界才將蔡明興美國行與花旗出售消費金融業務案連結起來。不過面對質疑，富邦金既不承認也不否認，僅簡短回應：「對市場傳言不予評論。」

擴展生態圈 出手可能性大

《財訊》報導指出，花旗於今年4月宣布退出的澳洲、巴林、中國、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國、越南、波蘭及俄羅斯等13國消金業務，這些市場去年總營收約42億美元，僅占花旗集團總營收不到6%，而且呈現淨虧損。如果富邦金真的要趁著拿下日盛金氣勢，再分別利用台北富邦銀行與富邦華一銀行，吃下花旗台灣、中國、甚至東南亞業務，並且槓桿有17家分行、2個證券中心的富邦銀行（香港）、和有80餘個據點的廈門銀行網絡，富邦國際生態圈勢可望一舉強勢開展。

併購後的組織文化融合理應也不成問題。業界均知，蔡明興向來愛用「小花幫」，富邦金總經理韓蔚廷、北富銀董事長陳聖德、總經理程耀輝、富邦華一監事龔天行等都是花旗背景。客戶以台北市軍公教為主的台北富邦銀行，與走都會、國際化路線的花旗台灣有所區隔，整併後員工亦可各擅勝場。

籌資能力高 不愁併購價金

根據《財訊》報導，市場盛傳至少6百億、上看千億元的併購價金，對富邦金而言似乎也不用太過苦惱。儘管才剛付出490億元的代價吃下日盛金，但富邦金今年光前9月就大賺1302億元，獲利動能強強滾；而且值此低利率時期，只要活用發行成本低、無贖回期限，無投票權的特別股，企業就能方便靈活籌措資金，略給折價，就會獲得市場青睞。

(本文截自財訊645期，詳全文)